Rede Cuca abre mais de 6,5 mil vagas para cursos gratuitos a partir desta terça (5); veja lista

Os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas), vinculados à Secretaria Municipal da Juventude, iniciaram, nesta terça-feira (5), as matrículas para cursos e esportes gratuitos ofertados em julho. São mais de 6,5 mil vagas distribuídas pela Rede Cuca, incluindo os Cucas Barra, Mondubim, Jangurussu, José Walter e Pici.

As inscrições serão feitas remotamente, por meio do Portal da Juventude, com cursos gratuitos em áreas como:

Tecnologia;

Linguagens;

Educomunicação;

Artes.

Os cursos de formação concentram 390 vagas disponíveis, enquanto os de linguagens artísticas — dança, teatro e música — serão 250. A área de esportes já registra aproximadamente 6 mil vagas.

Quais são as datas de inscrição?

As datas de inscrições podem variar a depender dos cursos e das modalidades disponíveis.

Cursos de artes: matrículas a partir de terça-feira (5);

matrículas a partir de terça-feira (5); Cursos de formação e tecnologia: matrículas a partir de quarta-feira (6);

matrículas a partir de quarta-feira (6); Aulas de artes marciais: matrículas a partir de 12 de julho;

matrículas a partir de 12 de julho; Esportes coletivos —vôlei, futebol, handball, basquete: matrículas a partir de 13 de julho

matrículas a partir de 13 de julho Outras modalidades: matrículas a partir de 14 de julho

Como efetuar a matricular?

Para a realização da matrícula é preciso fazer cadastro no Portal da Juventude e conseguir o número "Juvi". O portal requer e-mail e CPF válidos.

Matrícula só permite inscrição em um curso de formação ou modalidade esportiva por mês;

ou modalidade esportiva por mês; É necessário ter entre 15 a 29 anos ;

; Alunos já matriculados em esportes precisam comprovar pelo menos 75% de presença no mês anterior.

As vagas desocupadas serão abertas a novos alunos, contando com o cadastro de reservas nas inscrições. Para outras faixas etárias, os Cucas oferecem modalidades esportivas como hidroginásticas, futsal, natação e judô.