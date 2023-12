Re-ciclo incentiva coleta seletiva com carbono zero e inclusão de catadores

A maioria dos resíduos orgânicos gerados em casa pode ser reciclada. Além de diminuir os lixões e aterros, o ato de reciclar economiza recursos naturais e gera renda para catadores. Em Fortaleza, o projeto Re-ciclo tornou-se um aliado, tanto para quem faz a separação correta do lixo como para os catadores.

Referência em todo o Brasil, o Re-ciclo é uma plataforma de coleta seletiva da Prefeitura de Fortaleza. O serviço é gratuito e feito por catadores associados ao projeto, que se locomovem por meio de triciclos elétricos, buscando os recicláveis nas casas, previamente agendadas.

A iniciativa é fruto da premiação que Fortaleza recebeu do Desafio Global de Mobilidade Urbana 2019, organizado pela Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI), e nasceu da parceria entre a Agência Alemã de Cooperação (GIZ) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Criado pelo Laboratório de Inovação de Fortaleza (Labifor), é coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova) e conta com parceria do iFood e execução da startup Solos, que traz o primeiro modelo de inovação aberta do país para a coleta de recicláveis.

Desde setembro de 2022, já foram coletadas 460.3 toneladas de reciclados, em 11 bairros contemplados. De acordo com Nirlania Diógenes, gerente de projetos do Laboratório de Inovação de Fortaleza (Labifor/Citinova), até dezembro de 2024, a meta é estar com 150 triciclos rodando por 95 bairros. “A meta é auxiliar no aumento do índice de reciclagem da cidade com essa coleta seletiva zero carbono, porta a porta e com a inclusão de catadores”.

Modelo inédito

De acordo com a gerente, o modelo de operação do Re-ciclo é inovador e não segue nenhum outro existente no Brasil. Case de sucesso, o projeto observou que a utilização do triciclo trouxe benefícios para a logística dos catadores.

“Nós podemos ver que o triciclo aumentava a velocidade com que os catadores realizavam a coleta: dobrava essa velocidade e eles podiam percorrer distâncias duas vezes maiores. Com a utilização desse equipamento, os catadores sentiam menos dores no corpo e faziam menos esforço durante a coleta, além de aspectos mais qualitativos. Os catadores se sentiam mais visíveis e satisfeitos com o trabalho. Aqueles que utilizavam triciclo não voltavam mais pra carroça”, observa Nirlania Diógenes.

Legenda: Desde setembro de 2022, já foram coletadas 460.3 toneladas de reciclados Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Além de impulsionar os indicadores de reciclagem e promover a conscientização ambiental, o projeto tem um compromisso com a inclusão social dos catadores. Desde setembro de 2022, o Re-Ciclo já gerou mais de R$ 461 mil de renda para os catadores das associações cadastradas no projeto.

"Hoje, os catadores são pagos pelos serviços ambientais que eles prestam. Além da venda dos materiais, recebem uma diária e uma bonificação pelas metas atendidas. Então, catadores que recebiam entre R$200 e R$300, hoje recebem pelo menos um salário-mínimo mais auxílio alimentação e transporte. É um projeto que muda vidas, proporciona melhores condições para as famílias dos catadores, assim como para os munícipes de Fortaleza que podem descartar corretamente esses recicláveis”, afirma Nirlania.

Bairros atendidos pelo Re-Ciclo

Praia de Iracema

Centro

Meireles

Aldeota

Varjota

Mucuripe

Cidade 2000

Guararapes

O que é coletado

Papel: papelão, livros, revistas, jornais

Plástico: PVC, sacolas, embalagens, potes de plástico duro, garrafas PET

Vidro: potes e garrafas

Metal: ferros, aço inox, chumbo, bronze alumínio

Eletrodomésticos: geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar

Outros: óleo, isopor

Para ter o resíduo reciclável coletado diretamente em domicílio ou em estabelecimento comercial, basta que o cidadão faça o cadastro gratuito pelo site do Re-ciclo e agende o serviço.