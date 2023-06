Quina de São João 2023: lotérica ensina como aumentar chances de ganhar R$ 200 milhões

A Quina de São João 2023 é uma das campanhas mais esperadas do ano por aqueles que esperam mudar de vida com a sorte. O prêmio estimado é de R$ 200 milhões e o sorteio será realizado próximo dia 24 de junho.

As apostas já estão liberadas e muitas pessoas buscam saber como jogar e como aumentar as chances de ganhar todo esse dinheiro.

"A Quina de São João é uma campanha especial da Caixa Econômica Federal que tem o maior prêmio da Quina no ano e que não acumula”, informa Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota.

Assim como a Mega da Virada, que é uma campanha da Mega-Sena que acontece todo fim de ano, a Quina de São João é uma campanha da Quina e acontece uma vez ao ano, no período das festas juninas.



Conhecido como o Rei do Bolão, Alessandro explica que a Quina é uma modalidade das Loterias Caixa em que são sorteados cinco números entre os 80 e ela é considerada duas vezes mais fácil que a Mega-Sena. O prêmio principal vai para quem acertar os cinco números. "Na Quina de São João, o prêmio não acumula, então caso ninguém acerte os cinco números, o prêmio vai para quem acertar quatro e assim por diante", detalha.

Na Quina, o apostador ganha a partir de dois acertos, conhecido como duque. Se houver três acertos chama-se terno e quatro acertos, quadra.

A aposta mínima para jogar na Quina de São João é de cinco números e custa R$2,50, mas o apostador pode jogar até 15 números. "Quanto mais números você aposta, maiores são as suas chances e o valor apostado", ensina Alessandro.

Uma das dicas para aumentar as chances de ganhar sem precisar investir um valor muito alto é por meio de bolões, pois o apostador consegue participar de jogos maiores sem precisar aumentar muito o valor da aposta.

“Por exemplo, quando você faz uma aposta simples na Quina com cinco dezenas, sua probabilidade de ganhar é de 1 em 24.040.016. Já quando você joga com a aposta máxima de 15 dezenas, sua probabilidade passa a ser de apenas 1 em 8.005 para ganhar o prêmio principal. No entanto, apostar com 15 dezenas sozinho custa R$ 7.507,50. Jogando no bolão da Loteria Aldeota, você pode participar de um bolão de 15 dezenas por apenas R$ 202,70 e dividir o prêmio com 50 apostadores”, explica Alessandro. "Aqui temos bolões de até 15 dezenas (a aposta máxima), que podem aumentar em mais de 30 mil vezes suas chances de ganhar", acrescenta.

Delivery da Sorte

Para jogar, o apostador não precisa mais se deslocar a uma casa lotérica. A Loteria Aldeota conta com o serviço de atendimento por WhatsApp e entrega dos bolões pelo Delivery da Sorte. “As vendedoras convidam os clientes pelo WhatsApp mandando os bolões disponíveis, o apostador escolhe e consegue apostar de qualquer lugar do Brasil com a Loteria Aldeota”, explica Alessandro.

Quem mora em Fortaleza e Região Metropolitana tem a opção de receber em casa. Para demais regiões do Brasil, o bolão pode ser enviado por Sedex ou endossado com nome completo e CPF do apostador (tornando o bilhete intransferível) e guardado no cofre da Loteria Aldeota.

Histórico de premiações

A fama de lotérica pé-quente vem do histórico de premiações pagas por intermédio dos bolões. O mais recente foi em maio deste ano quando foram pagos R$ 421 mil para um bolão com 15 apostadores. “E nos últimos dias, até o momento, pagamos quatro prêmios de 14 pontos da Lotofácil em nossos bolões e um prêmio da quadra da Mega-Sena, que no total renderam mais de R$75 mil reais”, acrescenta Alessandro.

O maior prêmio foi em 2020 quando 35 pessoas acertaram as seis dezenas em um bolão da Loteria Aldeota e dividiram o prêmio de mais de R$ 105 milhões. Cada apostador recebeu mais de R$ 3 milhões. “Já pagamos mais de 128 milhões em prêmios, por isso a fama de casa lotérica pé-quente”.

A Loteria Aldeota conta com um canal do YouTube com conteúdo diário ao vivo a partir de 11h, com o programa Tv Loteria Aldeota. Além de dicas e curiosidades, o canal mostra como funcionam os jogos lotéricos.

