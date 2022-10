Projeto propicia a alunos a produção de redações a partir do repertório sociocultural

O ponto-chave para uma boa nota na redação nos principais vestibulares do País é a capacidade de argumentação imprimida ao texto, o que conta fortemente com o repertório sociocultural que o aluno possui. Foi pensando nisso que a professora Débora Figueiredo propôs um itinerário formativo focado na interdisciplinaridade às turmas do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Santa Cecília. O resultado se mostrou tão promissor que a iniciativa virou um projeto da disciplina de Escrita e Comunicação Criativa: o “REDAFLIX”.

Com o objetivo de promover meios para que os alunos aprimorem sua capacidade de argumentação, a proposta foca na interdisciplinaridade, ponto amplamente explorado nos vestibulares, e na troca de conhecimentos entre os alunos. A partir da realidade e dos saberes de cada um, é possível aprender de maneira conjunta e explorar narrativas que fazem parte da vida dos estudantes, como as presentes em filmes, séries, minisséries, documentários, animações e demais produtos culturais da contemporaneidade.

Reconhecimento dos alunos

Carolina Atem, aluna do 1º ano D, explica um dos principais trabalhos do projeto, os repertórios socioculturais: “A gente escolhe um filme ou série e trabalha suas problemáticas, como eles se associam a alguns temas da redação e ao contexto brasileiro atual”. A aluna explica ainda por que considera a iniciativa fundamental. “A gente está sempre assistindo a filmes, séries, lendo para ficar antenado e com uma base para, quando ver um tema, conseguir, na hora, pensar em vários repertórios”, destaca.

O formato do projeto agrada aos alunos por permitir um modelo diferente de aprendizado, por meio do consumo de produtos culturais e gêneros textuais diversos. “É muito legal porque é uma forma de a gente aprender de uma maneira diferente. Não é aquela coisa monótona de sentar na sala e assistir às aulas”, comenta Melissa Macedo, aluna do 1º ano B.

Legenda: Melissa Macedo, estudante do 1º Ano B do Colégio Santa Cecília Foto: divulgação

Protagonismo estudantil

Idealizadora do projeto, a professora de Redação Débora Figueiredo destaca que o “REDAFLIX” fomenta algo que é fundamental para a vida escolar, universitária e profissional de qualquer pessoa: a tomada de iniciativa em seu processo de aprendizagem. “O protagonismo estudantil, habilidade destacada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é posto em evidência durante todo o processo de elaboração do projeto”, enfatiza.

Legenda: Mariana Sabadia, estudante do 1º Ano B do Colégio Santa Cecília Foto: divulgação

O “REDAFLIX” é uma iniciativa exclusiva do Colégio Santa Cecília, que oferece o projeto a seus alunos a partir do 1º ano do Ensino Médio. A Escola está localizada na Av. Senador Virgílio Távora, 2000, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Mais informações:

Contato: (85) 3064.2377

Site: https://www.santacecilia.com.br

Perfil no Instagram (@colegiosantacecilia).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE