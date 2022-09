Projeto Jornada Sustentável ganha nova edição no município de Aquiraz

O Beach Park e a Associação Pordunas realizam, até amanhã (17), a Jornada Sustentável, movimento de ação social pela educação ambiental e de combate ao descarte indevido de resíduos sólidos na praia, mangue e oceano. Com ações ao longo dos três dias no município de Aquiraz/CE, a programação da Jornada Sustentável será encerrada no sábado, com o Clean Up Day/Dia Mundial da Limpeza, liderado no país pelo Instituto Limpa Brasil e apoiado nacionalmente pelo Beach Park.

Realizada pela primeira vez em 2019, a Jornada Sustentável envolverá o apoio de 450 voluntários do Beach Park, Associação PorDunas e parceiros, como o da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) - Marinha do Brasil, Secretarias de Meio Ambiente e de Educação da Prefeitura Municipal de Aquiraz, Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Pacoti, M. Dias Branco, Solar, Grupo Marquise, Instituto VerdeLuz, Associação de Pesquisa e Preservação dos Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) e operadora de mergulho Mar do Ceará.

PROGRAMAÇÃO & CLEAN UP DAY

A programação da Jornada Sustentável iniciou na quinta-feira (15), com orientações de Educação Ambiental na Escola Municipal Maria Façanha de Sá, em Aquiraz/CE, com apoio do grupo M.Dias Branco e Solar.

Hoje (16), técnicos da ONG Aquasis realizam treinamento sobre pesca responsável com os pescadores artesanais da Prainha - Z-09, também com apoio do grupo M.Dias Branco e Solar.

O último dia de atividades da Jornada Sustentável acontece no sábado (17), no Clean Up Day – Dia Mundial da Limpeza. A concentração dos voluntários se inicia às 7h, na Vila Azul do Mar do Beach Park, com abertura das atividades às 8h. De lá, mergulhadores, voluntários da Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (SEMA) e membros do Conselho Gestor da APA do Rio Pacoti promoverão uma limpeza na área de proteção ambiental do rio, com apoio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) – Marinha do Brasil e operadora de mergulho Mar do Ceará.

Uma ação de limpeza no litoral também será realizada na praia do Porto das Dunas, ao longo de 4,5km de extensão, entre a foz do Rio Pacoti e o Golfville, com a participação de voluntários e da atriz Lívian Aragão, embaixadora do Clean Up Day. Ao lado da barraca do restaurante de praia do Beach Park e em frente ao Oceani Beach Park Hotel, as ONGs Aquasis e VerdeLuz montarão tendas educativas para trabalhar o tema “O Impacto do lixo nos ecossistemas marinhos” com o público.

O bairro do Porto das Dunas também ganhará uma limpeza geral no sábado, com apoio da Prefeitura Municipal de Aquiraz/CE e do Grupo Marquise.

CLEAN UP DAY

Realizado no mesmo dia em mais de 191 países, incluindo o Brasil, o Clean Up Day/Dia Mundial da Limpeza é um movimento cívico mundial, que desde 2018 une milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta. Na sua quinta edição anual, o movimento já fez 60 milhões de pessoas saírem e limparam suas cidades, rios e comunidades dos resíduos.

De acordo com Raissa Bisol, gerente de Sustentabilidade do Beach Park, um mundo mais limpo e mais sustentável só se começa com atitudes concretas. “Estamos muito felizes em poder realizar ações como a Jornada Sustentável, que simboliza a necessidade de conscientização da sociedade sobre os impactos ao meio ambiente por conta do resíduo descartado incorretamente. Para além da ação de limpezas na APA, bairro e praia, vamos promover aulas de educação ambiental nas escolinhas do bairro e organizar o treinamento de educação ambiental para os pescadores da Prainha, ministrado por técnicos da ONG Aquasis”, esclarece Raissa.

