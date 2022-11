Projeto incentiva atividade física ao ar livre no combate ao sedentarismo

Uma das grandes discussões da sociedade que ganhou evidência com o período de isolamento social durante a pandemia de Covid-19 é sobre como combater o sedentarismo. Definido como a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas por um indivíduo, a condição é considerada por especialistas como a doença do século XXI. Pensando em ações para combater o sedentarismo entre os fortalezenses, o Sistema Verdes Mares promove o projeto Ser Saúde, com programação de incentivo à adoção de hábitos mais saudáveis.

O projeto, que conta com o apoio da Prefeitura de Fortaleza, busca engajar a população na realização de atividades físicas ao ar livre, oferecendo gratuitamente aulas de alongamento, treinamento funcional, técnicas de calistenia e aula de ritmos. A programação do Ser Saúde começa na próxima quarta-feira, 30, na Praça Mauá (Panamericano), e segue no mês de dezembro, nos dias 3 (Lago Jacarey) e 8 (Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio). O horário de realização das atividades é das 17h às 20h.

Luciana Passos, gerente da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza, destaca o papel do combate ao sedentarismo ao incluir atividades físicas no cotidiano, hábitos simples podem ajudar. ’’Quando vamos para a quebra do sedentarismo, podemos incluir simples caminhadas em espaços públicos, praças, academias e ao ar livre. Em Fortaleza, temos iniciativas como o Bicicletar e as ciclovias, que podem ajudar bastante na locomoção e servir como incentivo para a realização de atividades. Práticas mínimas também podem ser adotadas, como preferir subir em uma escada a utilizar o elevador”, destaca a gerente.

Hábitos saudáveis para prevenir problemas futuros

De acordo com o plano estratégico da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 2019, quase 500 milhões de pessoas vão desenvolver doenças cardíacas, obesidade ou outras doenças atribuídas à inatividade física entre 2020 e 2030. “Temos que nos proporcionar hábitos de vida saudável, começando por alimentos de qualidade, tentando consumir menos processados possível, usando produtos in natura em nossa dieta, e pensando sempre no impacto que esses hábitos têm a longo prazo'', comenta Luciana.

Serviço

Projeto Ser Saúde

• 30.11 (quarta-feira): Praça Mauá - PanAmericano

• 03.12 (sábado): Lago Jacarey - Cidade dos Funcionários

• 08.12 (quinta-feira): Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio - Monte Castelo

Horário: 17h às 20h.

