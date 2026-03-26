Projeto Elas: Diário do Nordeste lança estudo inédito sobre medos das mulheres no Ceará

Em um grupo de dez pessoas no Ceará, sete se sentem inseguras todos os dias só por serem quem são — na rua, no ônibus, no trabalho e até em casa. Qual é o gênero delas? A obviedade da resposta prova uma realidade dura: ser mulher, no Estado ou em qualquer lugar, exige coragem.

A estatística é uma das que compõem a pesquisa “Mulher Coragem, os medos e demandas das mulheres cearenses por segurança”, realizada em 2025, como parte do Projeto Elas, do Diário do Nordeste, que a partir deste mês publica a série de reportagens “Mulher Coragem”. O especial é todo baseado no documento, encomendado pelo jornal ao Instituto Patrícia Galvão e executado pelo instituto Ipsos-Ipec, com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O estudo ouviu 2.032 meninas e mulheres de 16 anos ou mais de idade, moradoras de 77 municípios cearenses, entre os dias 1º e 14 de outubro de 2025.

Além delas, especialistas e autoridades inseridas no contexto das múltiplas violações contra a mulher foram consultadas, em entrevistas aprofundadas, para analisar o cenário cearense, as raízes da violência e apontar as soluções para combatê-la.

As reportagens publicadas a partir dos próximos dias abordam temas como o temor da violência sexual, dentro e fora de casa; as barreiras superadas para que a vítima denuncie e consiga, junto ao poder público, romper o ciclo violento; e os relatos dessas mulheres.

Legenda: Reportagens trazem discussões sobre a sensação de segurança das mulheres no transporte público, na rua, dentro de casa e nos espaços de educação. Foto: Fabiane de Paula.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Uma novidade da mais recente edição do Projeto Elas foi a promoção de ações educativas a fim de informar e educar crianças e adolescentes sobre igualdade de gênero e prevenção da violência.

As atividades reuniram alunos, professores e gestores em 21 escolas públicas municipais de Fortaleza e estaduais, sendo 15 em Fortaleza, duas em Juazeiro do Norte, duas em Barbalha e duas no Crato, para falar sobre o enfrentamento à misoginia no ambiente virtual e promover a igualdade de gênero.

Legenda: Um dos eventos foi realizado em uma escola pública do Ceará, em novembro de 2025. Foto: Arquivo SVM.

Nas escolas de Fortaleza, durante o mês de novembro de 2025, os momentos foram conduzidos por Isabel Carneiro, pesquisadora, feminista, defensora de direitos humanos e integrante do Fórum Cearense de Mulheres, da Articulação de Mulheres Brasileiras; nas escolas do Cariri, em dezembro, por Verônica Isidório, feminista negra, LGBT, professora, militante da Frente de Mulheres do Cariri e pesquisadora na área de raça, gênero, diversidade sexual e território.

Já no mês de março deste ano houve o momento de apresentação dos resultados da pesquisa para a equipe do gabinete da primeira-dama da Alece, Tainah Marinho.

>> VEJA AQUI EDIÇÃO DO PROJETO ELAS 2024.

As reportagens do Diário do Nordeste foram produzidas e escritas pelas jornalistas Emanoela Campelo de Melo, Clarice Nascimento e Theyse Viana, com edição de Dahiana Araújo e Mariana Lazari. A idealização e coordenação são de Karine Zaranza. Os produtores audiovisuais que integram a equipe de reportagem são Fabiane de Paula e Ismael Soares. As artes têm produção de Louise Anne Dutra e animação de Igor Pontes.

A distribuição do material nas redes sociais é da jornalista Yohana Capibaribe, com edição de Aline Conde e Geovana Rodrigues. A idealização do Projeto Elas no Sistema Verdes Mares é de Rayana Gadêlha. E a gerência de Jornalismo é de Ívila Bessa.

O Projeto Elas é uma bandeira institucional do Sistema Verdes Mares que, há 6 anos, transforma visibilidade em impacto, dando visibilidade às vozes de mulheres, com iniciativas de enfrentamento à violência de gênero e impulsionando autonomia por meio de conteúdos editoriais em seus veículos de comunicação e eventos e ações em espaços públicos. Nos anos anteriores foram veiculadas conteúdos com os temas:

2021: “Vidas que Reluzem”;

2022: “Nenhuma a Menos” — superação, empoderamento e autonomia;

2023: “Nenhuma a Menos” — os tipos de violência, os caminhos para a denúncia, as redes de apoio;

2024: “Nenhuma a Menos” — saúde mental de meninas e mulheres.

COMO FOI REALIZADA A PESQUISA

Patrícia Pavanelli, diretora de opinião pública e política do Ipsos-Ipec, explica que a pesquisa foi realizada em duas fases: uma com metodologia qualitativa e outra quantitativa. Para a primeira parte, foram feitos grupos focais com diferentes faixas etárias e de diferentes cidades cearenses.

A metodologia quantitativa foi planejada para “representar as mulheres do estado do Ceará, além da diversidade socioeconômica delas”, conforme o instituto.

De acordo com Patrícia, “os critérios amostrais adotados e o número de entrevistas consideraram a necessidade de compreender possíveis diferenças de opinião entre quem mora na Capital e no Interior, nas diferentes regiões do Estado, nas de cidades de grande, médio e pequeno porte, além da questão geracional, econômica e racial".

Quando as mulheres foram convidadas a falar sobre seus medos e dores, “apreendeu-se um clima de desabafo e entrega”, diz Patrícia.

“Nesse momento, a empatia entre as participantes ganhou contornos nítidos, tendo como fio comum as inseguranças, frustrações, apreensões e traumas. Todas, de alguma forma, já foram tocadas pela dor da violência de gênero. Não há atenuantes para o sentimento de vulnerabilidade por serem mulheres. A insegurança está tatuada na pele e acontece em casa, nos espaços públicos, na escola, no trabalho, no ambiente virtual, exigindo que desenvolvam estratégias pessoais de sobrevivência – como se segue.”

Na elaboração da pesquisa, a equipe atuante era composta exclusivamente por mulheres para proporcionar cumplicidade e deixar as entrevistadas mais confortáveis.

Além disso, algumas perguntas, explica Patrícia, foram respondidas por autopreenchimento, ou seja, sem que fosse necessário a resposta em voz alta. “Esta é uma técnica amplamente utilizada para pesquisar assuntos sensíveis”, ressalta.

Para a diretora, o cenário observado no Ceará se assemelha, em linhas gerais, ao que é visto nacionalmente, com o machismo e a religiosidade resultando em uma sociedade na qual os valores conservadores se sobressaem e “engessam a possibilidade das mulheres terem mais autonomia”.

Gislene Gabriel, advogada, professora e doutoranda em Sociologia (UFC), ouvida pela reportagem do Diário do Nordeste para comentar a pesquisa, reforça que a cultura machista também ensina os homens a serem violentos e coloca a mulher no lugar da culpa e do medo.

“Ainda tem aquele discurso: 'ah, mas a mulher é louca', 'ah, mas ela aceita'. É necessário entender que, quando uma mulher é violentada e deseja continuar naquele relacionamento, há fatores por trás, como o medo do julgamento da sociedade, a dependência emocional e financeira”, diz Gislene.

"Eu acho que a mulher ocupa um lugar de luta. Por mais que tenha melhorado nossa situação no tempo que a gente vive, ainda precisa passar por barreiras pra poder ter mais oportunidades na vida." Mulher jovem ouvida na pesquisa, em Juazeiro do Norte

PATRIARCADO E CULTURA MACHISTA

Dentre os fatores que contribuem para os medos das mulheres está a cultura patriarcal enraizada, “ciência de que na nossa sociedade a mulher é vista pela lente masculina, que a desrespeita, oprime e silencia”, conforme o estudo.

Foto: Fabiane de Paula.

Especialista ouvido na pesquisa, que não teve a identidade informada devido à metodologia escolhida pelo Instituto, pontuou que o Ceará é descrito como um Estado “onde a cultura machista continua muito arraigada. Valores conservadores são predominantes e dificultam maior impulso às demandas femininas por autonomia e desejo de atuação fora dos papéis tradicionais”. “Quanto mais distante é o Interior da Capital, mais vulneráveis essas mulheres são”, afirmou.

A advogada Gislene Gabriel considera que “a cultura machista ensina os homens a serem violentos e as mulheres a sentirem culpa e medo”. “Quando a mulher cearense se retrata como uma ‘mulher guerreira’, essa nomeação mascara múltiplas opressões, como a sobrecarga que está em cima desta mulher”, ela diz.

”Nós somos vítimas de violência de gênero a todo momento e de forma velada” Gislene Gabriel Advogada, professora e doutoranda em Sociologia (UFC).

A diretora de opinião pública e política do Ipsos-Ipec considera que “as mulheres cearenses, assim como as brasileiras em geral, vivem o medo diariamente. Este é um problema recorrente que limita a liberdade e o direito à cidade”.

“Notamos vitimização elevada e baixíssima denúncia. Esse desenho espelha padrões vistos em pesquisas nacionais. Também percebemos que tanto no Ceará quanto no Brasil, há maior exposição das jovens, subnotificação e descrença na proteção”, resume Patrícia.

Em um cenário onde se perpetuam os valores conservadores, conforme a diretora, a possibilidade dessas mulheres terem mais autonomia e atuarem "fora dos papéis tradicionais acaba ficando engessado”.

“A violência contra a mulher é estrutural, a sociedade brasileira sempre delegou às mulheres papel de subordinação e de servidão. E agora estamos em um momento de transformação. O processo é lento, longo e envolve toda uma cultura e mentalidade social”, pontua Patrícia Pavanelli.