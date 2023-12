Programa Compra Direta da Fecomércio incentiva renda de mais de 3 mil famílias

Com o objetivo de incentivar as vendas de pequenos produtores cearenses, o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) passou a investir na aquisição de insumos oriundos das Cooperativas de Agricultores da Agricultura Familiar.

Lançado em julho de 2023, o programa Compra Direta irá destinar mais de R$ 26 milhões às compras, durante o primeiro ano de atuação. Atualmente, cerca de 15 cooperativas são contempladas, que representam mais de 150 produtores, mas o credenciamento para novas cooperativas está aberto no portal do Sesc e do Senac.

Entre os insumos fornecidos estão itens de hortifruti, laticínios (queijo e leite), polpa de frutas, ovos, frango, mel e outros.

Os alimentos adquiridos por meio do programa vão atender espaços como os restaurantes do Sesc e do Senac, a refeição para alunos do EJA nas escolas do Sesc Ler e de ensino regular do Sesc, além de grandes eventos.

Cerca de 3 mil famílias já foram beneficiadas diretamente pelo programa Compra Direta. As vendas são oriundas dos municípios: Maranguape, Maracanaú, Caucaia, Itapipoca, Tauá, Crato (Cariri e Região) e Quixeramobim.

"O Compra Direta nasce com a missão de transmitir sustentabilidade e apoio ao produtor familiar. Em junho de 2023, lançamos esse programa que vai destinar mais de R$ 26 milhões às compras apenas no seu primeiro ano. É uma forma que encontramos de auxiliar o pequeno produtor, que muitas vezes não tem garantia de preço ou simplesmente não tem para onde vender sua mercadoria", comenta Luiz Gastão, presidente do Sistema Fecomércio-CE.