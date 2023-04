Professor Souto Paulino, idealizador da Agência da Boa Notícia, morre aos 87 anos

O professor Francisco Souto Paulino faleceu nesta quinta-feira (6), aos 87 anos, deixando um legado ao jornalismo cearense. O profissional atuou como coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará (UFC) e foi um dos fundadores da Agência da Boa Notícia.

O velório acontecerá, a partir das 14h desta sexta-feira (7), na Funerária Ethernus, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza. Já o sepultamento será realizado no sábado, às 10h, no Parque da Paz. A causa da morte não foi divulgada.

Souto nasceu em 10 de agosto de 1935, em Canindé, no Interior do Ceará. É graduado em Comunicação Social pela UFC, com pós-graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Nova de Lisboa em Portugal.

Trajetória de Souto Paulino

O jornalista foi professor da UFC durante 22 anos. Nesse período, trabalhou como chefe de Gabinete na gestão do reitor da instituição, René Barreira.

Além disso, coordenou o Curso de Comunicação Social da Faculdade Nordeste (Fanor) e deu aulas na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Em 2007, Souto Paulino foi um idealizadores e fundadores da Agência da Boa Notícia, onde atuou como presidente até 2019. Conforme o portal da instituição, ele foi um dos pioneiros a trabalhar com a comunicação da paz e com o estímulo à boa notícia.

Souto também escreveu o livro "Nordeste, Poder e Desenvolvimento Sustentado".