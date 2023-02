Procon investigará denúncias contra empresa de móveis em Fortaleza após fechamento de lojas

Uma investigação será conduzida pelo Procon para apurar denúncia feita por clientes em Fortaleza a uma loja de móveis, a Sofá Design. O caso repercutiu na quarta-feira (8), após a ida de diversos clientes a uma das sedes físicas da empresa com reclamações de falta de entrega de itens e falta de contato em pós-venda. Agora, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor também fará análise.

O processo de averiguação dos fatos relacionados à empresa foi instaurado pelo órgão nesta quinta (9). Entre as denúncias, clientes esclarecem que prazos foram descumpridos, compras não foram entregues e, além disso, os canais oficiais divulgados estiveram inacessíveis nas últimas semanas, negando informações aos interessados.

Segundo o Procon Fortaleza, a empresa possui a obrigação legal de cumprir com o serviço oferecido e contratado pelos clientes, executando também a oferta anunciada. Em caso de negativa, uma multa de mais de R$ 16 milhões pode ser aplicada em meio a condenação.

Prazo de esclarecimento

Ao todo, cinco dias foram estipulados pelo Procon para uma explicação da empresa sobre o descumprimento dos prazos de entrega. Duas unidades da empresa em Fortaleza e ainda dois núcleos no Rio Grande do Norte devem receber a notificação do órgão de defesa do consumidor. Informações apontam que cidades como Salvador, Natal, João Pessoa e até Brasília, além de Fortaleza, registraram reclamações de clientes.

"O artigo 35, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diz ser direito do consumidor, em caso da não entrega do produto (oferta), alternativamente: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito a restituição de quantia eventualmente antecipada, atualizada monetariamente e a perdas e danos", disse a nota do Procon nesta quinta-feira (9).

Uma das ações recomendadas pelo órgão até o momento orienta os compradores a entrarem em contato com as operadoras de cartão de crédito. O intuito seria de sustar as compras realizadas e retirá-las da fatura, já que a entrega não foi realizada.

Apuração

Além da análise do Procon, o caso ainda passa pela investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) junto da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), na busca de elucidar se houve crime de estelionato.

Na quarta (8), clientes se deslocaram até uma das sedes da Sofá Design, esta localizada na Avenida Virgílio Távora, em busca de uma resposta efetiva. Na Capital, as duas unidades existentes foram fechadas e até mesmo o depósito com mercadorias foi esvaziado.

Pronunciamento da Sofá Design

A Sofá Design divulgou nota oficial ainda na quarta-feira (8) para esclarecer o ocorrido. Segundo a empresa, que alega estar passando por fase de reestruturação, os serviços foram afetados, mas os compromissos devem ser assumidos de acordo com cada cenário.

Veja a nota completa:

"A Empresa SOFÁ DESIGN, vem se manifestar acerca da presente reportagem, informando que está passando por um momento de reorganização empresarial, razão pela qual houve o fechamento das duas lojas desta capital. Salientamos que somos uma empresa séria, atuante no mercado há mais de 30 (trinta) anos, e que nos comprometemos com os nossos clientes e vamos solucionar da melhor maneira possível, a resolução de todas as problemáticas citadas. Entretanto, solicitamos a compreensão pelos transtornos causados e estamos trabalhando para cumprir com todas as obrigações acordadas junto a clientes, fornecedores e colaboradores".

