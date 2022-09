Procedimento promete rejuvenescimento natural sem mudanças drásticas na aparência

País líder em procedimentos estéticos no mundo, o Brasil registrou, em 2020, mais de 600 mil procedimentos não cirúrgicos injetáveis, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). Dentro desse cenário, técnicas que promovem a jovialidade dos indivíduos, mas evitando uma mudança drástica na aparência, são opções viáveis para quem deseja preservar a pele.

De acordo com Vinicius Ferreira, biomédico e especialista em harmonização facial e corporal, os procedimentos que promovem a jovialidade na pele são aqueles que estimulam a produção de colágeno, deixando o banco de reservas dessa proteína sempre cheio no organismo. Dessa forma, é garantida a firmeza e o retardo no surgimento de rugas e linhas de expressão. Um dos métodos capazes de estimular a produção da proteína são bioestimuladores de colágeno.

Os bioestimuladores são substâncias biocompatíveis com o corpo humano e têm a função de ativar as células responsáveis pela produção de colágeno, chamadas de fibroblastos. “Dependendo da quantidade de bioestimulador, é possível notar um aumento de volume tecidual. O fato de os bioestimuladores de colágeno ativarem a constante formação de colágeno, a pele não envelhece. É como se a pessoa que realizou o procedimento parasse no tempo”, explica o especialista.

Como o procedimento promete uma reposição natural do colágeno por meio dos bioestimuladores, a jovialidade dos pacientes ocorre sem que haja uma perda da identidade na aparência, como se observava em harmonizações faciais de anos atrás, defende Vinicius.

“As pessoas sempre buscaram tratamentos estéticos para sua jovialidade, mas prezando pelo natural. Acontece que não havia tratamentos ideais e nem conhecimento por parte dos especialistas sobre envelhecimento como se tem hoje. Nem tudo é corrigido com preenchedor e toxina botulínica. A busca por uma harmonização facial jovial e natural já é tendência, assim como a prevenção do envelhecimento já é realidade para muitas pessoas”.

Procedimento em alta

Vinicius detalha que o uso de bioestimuladores de colágeno é um dos principais procedimentos buscados na atualidade, atrás somente da toxina botulínica, conhecida como botox. “As pessoas estão entendendo a importância de cuidar do banco de colágeno da pele. E quando falamos em tratamentos que promovem estímulo de colágeno, o corpo não fica de fora. Tanto a prevenção, como o tratamento da flacidez podem ser realizados na face e no corpo”.

O procedimento também consegue resolver uma demanda antiga dos pacientes, o preenchimento do sulco nasogeniano, conhecido como “bigode chinês”. Até alguns anos atrás, a única possibilidade de tratar a região era por meio do uso de preenchedores. Vinicius explica que, hoje, se compreende que o sulco nasogeniano se forma com a flacidez na face que surge ao longo dos anos. Dessa forma, os bioestimuladores de colágeno são capazes de resolver o problema, evitando o uso de preenchedores em excesso.

