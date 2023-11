Primeira infância: entenda os fatores que estimulam o crescimento saudável nesta fase

Período compreendido entre a gestação e os 6 anos de vida, durante a primeira infância, as crianças desenvolvem aprendizados que serão fundamentais para um crescimento saudável.

De acordo com Angélica Leal, secretária da Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi) de Fortaleza, nesse período, as crianças vivem a chamada “janela de oportunidades”, em que acumulam experiências, descobertas e afetos que serão levados para o resto da vida.

Durante os anos da primeira infância, o cérebro da criança possui desenvolvimento mais rápido que os dos adultos. Dessa forma, estímulos como primeiros contatos, experiências e emoções são absorvidas de forma mais intensa pelos indivíduos, o que demanda que esses momentos contribuam para uma boa formação da criança.

“As brincadeiras e interações com outras pessoas induzem à formação das conexões neurais, colaborando com o desenvolvimento cognitivo e impulsionando o aprendizado. A ciência já identificou que a criança, durante a brincadeira, aprende na metade do tempo, o que evidencia que a brincadeira, de fato, é um promotor de aprendizagem”, pontua Angélica Leal.

Durante a primeira infância, fatores negativos podem influenciar no desenvolvimento da criança:

- Não realização do pré-natal;

- Não acompanhamento da caderneta de vacina;

- Estresse tóxico;

- Desnutrição.

Segundo Angélica, outros fatores que vêm aparecendo em pesquisas recentes e que também influenciam negativamente são a baixa escolaridade dos cuidadores, a ausência materna ou paterna, longos períodos de exposições às telas e modos de disciplina que utilizam a violência.

No caso do estresse tóxico, ele se desenvolve a partir da exposição recorrente da criança a eventos traumáticos, negativos ou violentos. Com o passar do tempo e a permanência dos estímulos ruins, eles serão registrados e podem contribuir para atrasos no desenvolvimento do indivíduo, desregulamento do sistema imunológico e o surgimento de distúrbios de sono.

“Lembrando que, sejam as interações positivas ou negativas, elas serão registradas e contribuirão na formação da personalidade do indivíduo, portanto, devemos estar em alerta a situações que causam impacto negativo”, reforça Angélica.

Criação de vínculos

Durante essa fase da criança, o desenvolvimento de vínculos com os adultos deve ser fonte de segurança e acolhimento. Como informa a secretária da Cespi, é papel do poder público desenvolver programas e políticas públicas voltadas para a primeira infância, como a oferta de uma rede de apoio para as famílias.

“Nesse contexto, destaca-se a atuação dos profissionais de saúde e de educação infantil, pelas oportunidades de interagir com as famílias e, assim, intervir para promover o bem-estar das crianças. Tanto as unidades de saúde quanto as instituições de educação infantil podem ser espaços potenciais de promoção de vínculos saudáveis”.

Qual a diferença entre berçários e creches?

Equipamentos voltados para crianças dentro da faixa etária da primeira infância, na rede pública municipal de Fortaleza, as creches e os berçários estão instalados dentro dos Centros de Educação Infantil (CEI).

No caso das creches, elas são voltadas para crianças de zero a três anos e onze meses. Dentro desses espaços, há os berçários, que atendem bebês a partir dos seis meses de idade.

A partir dos quatro anos, as crianças frequentam a pré-escola, com atendimento até os cinco anos e onze meses.

Apesar de compartilharem a mesma estrutura, os equipamentos se diferem pelos materiais utilizados com cada faixa etária.

“Há pequenas camas nas salas, todos os móveis estão ao alcance das crianças, para que elas explorem, os brinquedos são comprados já pensando que irão ser colocados na boca, pois é uma característica dessa idade. Todas essas preocupações são pensadas na hora de inaugurar uma nova creche. Outro diferencial é que as salas de berçários possuem duas profissionais para oito bebês, para garantir que cada criança seja cuidada e estimulada respeitando suas individualidades e com garantia de segurança”, reforça Angélica Leal.

