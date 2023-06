Pressa e imprudência: a saúde mental dos motoristas tem impactado na violência no trânsito?

Segunda-feira, manhã, 7h30. Avenida movimentada de Fortaleza. As filas de carros já se estendem por quarteirões, com motos e bicicletas costurando os corredores. Entre uma seta não ligada e outra, xingamentos e buzinas incessantes. É instalado o caos da impaciência.

Com uma frota superior a 1,2 milhão de veículos circulando nas vias, o trânsito da capital cearense incha dia a dia – e pelo menos um acidente é registrado por hora na cidade, segundo dados de 2022 da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Num cenário em que a pressa dita a rotina em vários espaços, o Diário do Nordeste conversou com condutores e especialistas para entender: a saúde mental dos motoristas tem tornado o trânsito mais hostil?

Para o assistente de vendas Paulo Marques, 32, a resposta é categórica: “é óbvio”. Motociclista há 17 anos, ele faz diariamente o percurso entre a casa, no bairro Aerolândia, e o Centro de Fortaleza – “um caminho cada vez mais estressante e perigoso”.

“O que eu vejo é que as pessoas estão muito impacientes mesmo. Não dão vez, dirigem mal, ‘tiram fino’ na gente e ainda brigam, se acham certas. É como se estivesse todo mundo apressado e nem aí pros outros”, resume Paulo, que já neste ano foi derrubado pela imprudência de um carro. O motorista não prestou socorro.

Em 2022, Fortaleza registrou 11,7 mil acidentes de trânsito, dos quais 9,8 mil com vítimas, conforme dados da AMC. São menos que em 2021, mas o comportamento ainda é causador de cerca de 90% dos sinistros, como pontua Jorge Trindade, diretor de educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE).

“Hoje a ação que mais desvia a atenção do condutor é o uso do celular, seja para falar ou, pior ainda, manusear. O uso de celular é a terceira maior causa de morte no trânsito, atrás apenas do excesso de velocidade e do uso de álcool antes de dirigir”, destaca.

O gestor avalia que “o ritmo de vida acelerado” reflete nas infrações. “Falta gentileza, cortesia e paciência no trânsito. Parece que há uma disputa entre os modais, e o Código de Trânsito Brasileiro prevê justamente o contrário”, pondera.

O anonimato do trânsito

Um espaço lotado, com desconhecidos precisando chegar aos seus destinos e tendo de conviver com outras pessoas, que têm demandas opostas. É assim que Juliana Guimarães, psicóloga membro do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego (Abrapsit), resume o trânsito de cidades como Fortaleza.

“Nosso trânsito não é saudável: é pedestre com medo, ciclistas temerosos, motociclistas afoitos. Mas é o único espaço que 100% da população precisa frequentar, sem escolha. E todos esses comportamentos se manifestam”, pontua.

Juliana Guimarães Psicóloga e membro da Abrapsit No trânsito, somos anônimos. Nós nos cruzamos compartilhando um espaço que todo mundo acha que é seu e quer impor suas necessidades: a pressa é uma delas. É um espaço como as redes sociais, por exemplo.

A psicóloga reforça que o comportamento da sociedade tem mudado e caminhado para uma constante pressa. Questionada sobre a possível influência das redes sociais e feeds infinitos nisso, ela afirma: “a rede social não é a causa: é um produto dessa pressa”.

“Elas têm, aliás, outra implicação no trânsito: a nomofobia. Isso tem causado extremos problemas no trânsito, de pedestres a condutores que utilizam o celular dirigindo, atravessando a rua. Essa dependência causa problemas de percepção, de atenção”, frisa.

Foto: Thiago Gadelha

Para Cláudia Aline Soares, psicóloga especialista em trânsito e professora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), “há sensações construídas a partir dessa hipervelocidade de conexões”, o que acaba por interligar os ambientes “virtuais” e “reais”.

“É muito difícil afirmar qualquer coisa sobre a internet hoje. Mas há, sim, uma grande influência dessa noção de ambiente, de interação, do mundo virtual pro real. O trânsito é um ambiente de interações humanas. Não existe um veículo que colide com outro: é um condutor de veículo que colide com outro condutor”, ilustra.

Cláudia Aline Soares Psicóloga especialista em trânsito As pessoas estão hoje dirigindo muito mais cansadas mentalmente do que já fizeram no passado. Talvez essa seja a maior influência da internet no trânsito: são motoristas com celulares conectados em diversas redes sociais, que os distraem da função que é conduzir. Isso é distrator e exaustivo mentalmente.

“O motorista tem uma arma na mão”

O problema das interações “disfuncionais” no trânsito, como analisa Cláudia, é grave: “essas pessoas estão protegidas por uma armadura, mas que também é uma arma. Quando falamos de CNH, falamos de porte de arma”.

O processo de obtenção da permissão para dirigir, porém, não acompanha essa noção, como critica Cláudia, que atuou em cursos para formar instrutores e diretores de Centros de Formação para Condutores (CFCs).

Cláudia Aline Soares Psicóloga especialista em trânsito Percebemos que a formação de condutores continua sendo, infelizmente, um treinamento pra alcançar a CNH, ao invés de ser uma preparação para alguém portar uma arma do tamanho e do poder de um veículo automotor.

Juliana Guimarães, da Abrapsit, reitera ainda que “as doenças, os sintomas e patologias da sociedade se manifestam também no espaço do trânsito”, e defende que a formação do condutor “deveria ser trabalhada desde a infância, e não chegar aos 18 anos como um requisito pra conseguir a CNH”.

“Estamos falando de falta de respeito e cidadania: as pessoas não erraram ao fazer uma curva, não desconhecem que precisam parar no sinal vermelho, elas sabem. Mas, fazendo isso, elas desconsideram o outro”, diz.

A psicóloga defende que os trâmites para renovar a habilitação também deveriam ter o rigor aumentado. “Acho que precisa fazer uma avaliação psicológica regularmente, a cada renovação, pra verificar se aquilo que eu era aos 18 anos eu ainda sou agora. Posso ter mudado e desenvolvido diversos comportamentos infratores”, cita.

Juliana Guimarães Psicóloga e membro da Abrapsit Hoje, para renovar a CNH, só é feita uma avaliação médica básica. Mas o que acontece com o nosso estado psicológico e emocional, sendo que mais de 90% dos sinistros são por comportamento?

Nesse sentido, Juliana endossa que “um veículo também é uma arma, uma das coisas que mais mata no mundo”, e que a noção da sociedade sobre isso deve ser reconsiderada.

“O que você me diz das pessoas que todo dia usam essa arma, passam por problemas pessoais, de saúde, emocionais e continuam no uso dela?”, questiona.

Educação para o trânsito

Foto: Natinho Rodrigues

As questões de saúde mental e a onipresença do uso de celular ao volante ou guidão têm exigido não apenas intensificação da fiscalização, mas mudanças nas estratégias de educação dos condutores, como pontua Jorge Trindade, do Detran Ceará.

“Isso nos guia nas ações de educação. As orientações quanto à importância do não uso do celular, de uma direção segura e de uma convivência harmoniosa no trânsito estão presentes em todas as nossas ações”, garante o diretor.

Ele também destaca a importância de tratar do assunto desde a idade escolar, e não apenas durante as aulas para obtenção da CNH. “Temos 3 escolas de trânsito: Fortaleza, Cariri e Sobral. Elas recebem crianças e adolescentes das redes pública e privada para atividades de educação de trânsito.”