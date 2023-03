Presidente da Fundação Edson Queiroz recebe homenagem no 7º Prêmio RioMar Mulher

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, receberá, nesta quarta-feira (1º), homenagem na 7ª edição do Prêmio RioMar Mulher, na categoria Educação. A premiação, que acontece no Teatro RioMar Fortaleza, é iniciativa do Grupo JCPM e do RioMar Fortaleza, ressalta a importância de mulheres que se destacam e contribuem, em diferentes áreas de atuação, para o desenvolvimento do Ceará.

“Para mim, foi uma responsabilidade muito grande assumir a presidência da Fundação Edson Queiroz, pois a Unifor é o maior dos projetos sócio-educacionais da instituição, idealizada e fundada pelo meu pai e pela qual ele tinha carinho todo especial. Receber esse prêmio pela minha contribuição para a educação do Ceará me deixa muito feliz, pois é um sinal que estou honrando o legado da minha família”, afirmou Lenise, que também é mantenedora da Universidade de Fortaleza (Unifor).

O Prêmio RioMar Mulher chega à 7ª edição com o slogan “Feitas de força, coragem e autenticidade”, destacando mulheres nas categorias Arquitetura e Design, Arte e Cultura, Comunicação, Economia e Negócios, Educação, Justiça e Cidadania, Moda, Saúde, Gestão Pública e Trabalho Social.

A premiação, inclusive, já é realizada em Fortaleza desde 2015 e já reverenciou 61 importantes personalidades femininas.

Vida e trajetória

Lenise Queiroz Rocha nasceu em Fortaleza, em setembro de 1956, quinta filha do casal formando por Yolanda Vidal Queiroz e Edson Queiroz. Casada com o médico Cláudio Machado Rocha, ela tem três filhos e sete netos.

Ainda em 1979, se graduou em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Já em 1980, começou como estagiária da Indaiá Brasil Águas Minerais, onde depois foi alçada ao cargo de gerência e permaneceu até 1983.

Em 1993, fundou o Hospital São Mateus, ficando à frente da gestão até agosto de 2021 e, além disso, atua no ramo de incorporações desde 1986 com a empresa Empreendimentos QR.

Diversos cargos de importantes entidades já foram ocupados por Lenise. Alguns deles foram os de integrante do Pacto Empresarial do Ceará, em 1991; diretora do Centro Industrial do Ceará, em 1990; a primeira mulher a presidir a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará, de 1989 a 1991; e sócia-proprietária da Free Way Viagens e Turismo, de 1983 a 2010.

Curadora da Fundação Edson Queiroz, assumiu em agosto de 2017 o cargo de presidente da instituição, assim como mantenedora da Universidade de Fortaleza (Unifor). Em 2023, celebra o total de 50 anos de serviço à sociedade e investimento em educação.

Na Fundação Edson Queiroz, liderou diversas iniciativas citadas como pilares da Universidade de Fortaleza, considerando o ensino, pesquisa e extensão. Além disso, a instituição de ensino também é destaque como promotora do enriquecimento do estado do Ceará por meio da arte e da cultura.

