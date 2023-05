Premiada pelo Fortcap, mãe investe na faculdade da filha e expande o próprio negócio

Às vezes, basta um momento de sorte para que surja a oportunidade de mudança de vida. No caso da vendedora e empreendedora Cleide da Silva, a sorte bateu duas vezes na porta. Em 2022, nos meses de agosto e outubro, ela foi vencedora de dois sorteios do Fortcap, empresa que realiza a venda de títulos de capitalização. No primeiro, ganhou um carro, cujo valor foi dividido com outro ganhador. No segundo, levou dois carros para casa.

Proprietária de uma pastelaria, Cleide utilizou o valor das premiações para expandir o negócio, localizado no distrito de Jurema, em Caucaia. Além disso, a empreendedora pagou por completo o curso superior da filha. “Minha filha também está cursando a faculdade e ajudei algumas pessoas que estavam necessitadas”, comenta.

A vendedora também ressalta que, mesmo após as duas vitórias, não deixa de continuar adquirindo os títulos semanalmente, com a expectativa de ser agraciada mais uma vez.

No próximo domingo (14), será comemorado o Dia das Mães. Para celebrar a ocasião, o Fortcap está com uma promoção especial. Durante esta semana, cada título custará R$ 3,00, com prêmios no valor total de 200 mil reais. Há seis anos atuando no mercado, o Fortcap já distribuiu prêmios para mais de 7 mil pessoas.

Premiação de Dia das Mães

Os sorteios do Fortcap são realizados todos os domingos, às 11 horas, na TV Diário. Em cada premiação, são sorteados prêmios para quem marca mais e menos bolas, além da rodada da sorte. Para vencer o prêmio “mais bolas” o cliente deve marcar as 15 dezenas. Os que marcarem menos bolas também serão premiados.

O vencedor da categoria principal no sorteio do próximo domingo receberá uma casa e um Renault Kwid. Já quem vencer na categoria de marcar menos pontos receberá uma moto Honda Biz. As demais premiações garantem um iPhone 14 para quem acertar mais dezenas e uma TV 32 polegadas para os que acertarem menos.

Para participar dos sorteios do Fortcap, os clientes devem adquirir um título de capitalização que pode ser comprado tanto pelo aplicativo e site, como com representantes oficiais da marca. “Em redes de farmácias, mercadinhos, supermercados, bancas de revista, com os nossos colaboradores ambulantes espalhados em todo o estado do Ceará e nas nossas sedes regionais em Fortaleza, Região Metropolitana e no Interior”, explica Marcos Siqueira, representante do Fortcap.

Trabalho beneficente

Parte do valor arrecadado com a venda dos títulos do Fortcap também auxilia a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A parceria entre as instituições já existe há seis anos.

Legenda: Ação de distribuição de ovos de Páscoa para os assistidos da Apae Fortaleza Foto: Divulgação

Serviço

Sorteio Dia das Mães da Fortcap

Data: domingo (14), a partir das 11 horas, na TV Diário