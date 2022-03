Prefeitura de Fortaleza irá implantar barreiras de prevenção à queda no viaduto do Antônio Bezerra

A Prefeitura de Fortaleza abriu, em janeiro de 2022, uma licitação para contratar uma empresa que instale barreiras físicas para impedir quedas no viaduto sobre a Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra. A medida é uma ação preventiva, diz a licitação, para impedir possíveis quedas e tentativas de suicídio no local. O suicídio é um grave problema de saúde pública e um fenômeno multifatorial que pode e deve ser prevenido.

Alterar a arquitetura da cidade para torná-la mais segura é uma das estratégias práticas para salvar vidas.

Na licitação, a Prefeitura informa que o viaduto de concreto pré-moldado de cerca de 150 metros de extensão carece de proteção mecânica efetiva nas bordas, para que funcione como barreira física.

Na ação preventiva, a gestão municipal sugere instalar no viaduto da Rua Coronel Matos Dourado (Avenida Perimetral/Rua Joaquim Albano), no Antônio Bezerra, uma proteção idêntica à que já existe no viaduto da Rua Nereu Ramos, no bairro Parangaba.

Na estrutura já existente a proteção tem um formato de “boomerang”, e, segundo a Prefeitura, “oferece uma maior segurança aos transeuntes locais”. Já nas alças de acesso e saída do viaduto do Antônio Bezerra, o projeto prevê que serão colocadas rede de alambrado sobre a mureta existente.

Estratégia de prevenção

A construção da barreira, diz o documento da licitação, surgiu de uma necessidade pleiteada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

A proposta é garantir uma solução arquitetônica para ajudar na estratégia de prevenção ao suicídio, problema de saúde que envolve fatores biológicos, sociais e emocionais, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Legenda: Imagem do projeto da Prefeitura para instalação de proteção no viaduto da Mister Hull Foto: Reprodução imagem da licitação da Prefeitura

Em 2021, o MPCE, via Programa Vidas Preservadas - ação do MP de enfrentamento ao suicídio - realizou reuniões com autoridades municipais e estaduais para discutir a instalação de proteções em pontes e viadutos de Fortaleza. Isso para assegurar instrumentos de segurança e prevenção de mortes causadas por precipitação.

Além do viaduto da Mister Hull, o MP também repassou ao município outras pontes e elevações nas quais é preciso reforçar o resguardo na Capital.

Ampliar medidas de segurança, incluindo barreiras físicas, nas cidades e aumentar efetivamente a assistência a quem precisa são formas de atuar para enfrentar o suicídio, um problema global de saúde.

O valor global da licitação é de R$ 630 mil. Conforme o documento, o prazo estimado para a execução da obra é de 4 meses a partir da assinatura da ordem de serviço. A licitação foi aberta pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sefin) em janeiro de 2022. Em fevereiro, duas empresas participaram do certame.

Legenda: Em 2021, o Ministério Público Estadual realizou reuniões com autoridades municipais e estaduais para discutir a instalação de proteções em pontes e viadutos de Fortaleza Foto: Kid Júnior

Mas, informa a Seinf, “apenas a IGC Empreendimentos Imobiliários LTDA foi habilitada”. A empresa inabilitada tem até o dia 21 de março para apresentar recurso. Em nota, a pasta diz que “caso não haja, o processo segue para contrato. As obras devem começar ainda neste semestre, tão logo seja assinado a ordem de serviço”.

Saúde mental e segurança nas cidades

O psiquiatra, professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenador do Projeto de Apoio à Vida (Pravida), Fábio Gomes de Matos, que atua há décadas com prevenção ao suicídio, explica que a instalação de estruturas de proteção em pontes e elevações é uma demanda antiga do próprio Pravida.

Fábio Gomes de Matos, Psiquiatra, professor do Departamento de Medicina da UFC e coordenador do Projeto de Apoio à Vida (Pravida) “Em todos os locais que haja, digamos assim, uma possibilidade da pessoa se jogar, tem que haver um anteparo, uma grade. Isso não é só para pontes. Todos os edifícios deveriam ter o que a gente chama de Selo Amarelo para Vida, que é um selo que indica que alguém se preocupou de que aquilo dali poderia ser um local de risco. Então, vamos tomar todas as precauções para que não aconteça”.

De acordo com ele, a literatura científica internacional tem inúmeros exemplos de situações nas quais a instalação de barreiras diminuiu o número de suicídio.

“É importante termos essa visão, essa leitura, de que é possível prevenir o suicídio. É possível termos uma quantidade menor de suicídio. É uma medida louvável, mas não deve ficar restrita a esse viaduto. Tem que ser uma medida que se aplique a todos os viadutos, de forma sistemática. Isso não pode ser exceção, tem que ser a regra. A regra é que nós vamos proteger a vida”.

O psiquiatra acrescenta que, para além das medidas relacionadas à arquitetura, há também outros pontos centrais na prevenção ao suicídio.

Ele destaca dois: a necessidade de criação de sistema integrado de saúde mental; no qual o paciente que tenha tentado suícidio ao ser atendido em uma unidade de saúde, ao invés de ter que procurar acompanhamento por si mesmo posteriormente, já tenha uma consulta marcada em 48h pela própria rede de saúde; outro, diz o psiquiatra, é o foco no tratamento efetivo de transtornos mentais.

Fábio Gomes de Matos Psiquiatra, professor do Departamento de Medicina da UFC e coordenador do Projeto de Apoio à Vida (Pravida) “Se a gente trata transtornos mentais, estamos prevenindo suicídio. Se a gente evita que jovens venham usar álcool e outras drogas, a gente previne suicídio. Se temos equipes de saúde da família que estejam percebendo que a questão do suicídio é prevalente, é preciso perguntar a cada visita se houve suicídio naquela família, se houve tem que procurar acompanhar de forma sistemática. Tem muitas coisas que podemos fazer para evitar”.

Projetos de Lei requerem proteções em pontes e viadutos

Na Câmara Federal, tramita desde fevereiro de 2019 o Projeto de Lei 611/19 que torna obrigatória a instalação de telas ou redes de proteção ao longo de pontes e viadutos em áreas urbanas. A iniciativa também tem o objetivo de evitar tentativas de suicídio.

O projeto de lei federal determina ainda a afixação de placas com o telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV), 188, nesses locais.

O projeto deve ser analisado conclusivamente pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Dessa forma, o projeto precisa ser votado somente nessas comissões, sem, a princípio, obrigatoriamente passar pelo plenário.

Em Fortaleza, tramita na Câmara Municipal, também desde 2019, um projeto de indicação - aquele no qual o vereador sugere algo ao prefeito, mas o gestor não tem obrigação de acatar - que cria a Lei Placas Pravida. A proposta é de autoria do vereador Jorge Pinheiro (PSDB).

A norma estabelece a afixação de placas com mensagens motivacionais de valorização da vida e prevenção ao suicídio em pontes, viabutos e passarelas públicas na Capital. Também indica que é preciso informar nessas placas o contato de entidades que promovam assistência e tratamento a quem tem ideação suicida e precisa de ajuda.

Caso você esteja se sentindo sozinho, triste, angustiado, ansioso ou tendo sinais e sentimentos relacionados a suicídio, procure ajuda especializada em sua cidade. É possível encontrar apoio em instituições como o Centro de Valorização da Vida (CVV), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O CVV funciona 24 horas pelo telefone 188 e também atende por e-mail e chat (acesse www.cvv.org.br). Os Caps oferecem ajuda profissional. No Ceará, procure os Caps (veja a relação completa das unidades de Fortaleza) e o Hospital de Saúde Mental, telefone: (85) 3101.4348.

Onde buscar ajuda?

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Atendimento 24h

Fone: 188

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Núcleo de Busca e Salvamento

Av. Presidente Castelo Branco, 1000, Moura Brasil, Fortaleza.

Fone: 193

Hospital de Saúde Mental de Messejana

Rua Vicente Nobre Macedo, s/n, Messejana, Fortaleza.

Fone: (85) 3101.4348

Programa de Apoio à Vida (PRAVIDA/UFC)

Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, Rodolfo Teófilo, Fortaleza.

Email: contato.pravida@gmail.com

Fone: (85) 3366.8149 / 98400.5672