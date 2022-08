Prefeitura abre inscrições para programa com bolsa para 3 mil jovens; saiba como se inscrever

A prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para a 3ª edição do Programa Bolsa Jovem, que beneficiará 3 mil jovens em situação de vulnerabilidade na capital, com idades entre 15 e 29 anos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de setembro.

O edital foi lançado na última sexta-feira (12), no Dia Internacional da Juventude. De acordo com a prefeitura, o período da bolsa é de um ano e a iniciativa visa a redução das desigualdades e a promoção da inclusão juvenil.

>> Faça a inscrição por meio deste link

Áreas do programa

As áreas contempladas no programa são: Arte e Cultura; Cidadania e Participação Social; Ciência, Educação e Tecnologia; Comunicação; Comunidades e Povos Tradicionais; Práticas Recreativas e Lazer; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Saúde e Bem Estar; Economia Criativa e Empreendedorismo.

Requisitos

Podem se inscrever candidatos que atentam o seguinte perfil:

Jovens com idade entre 15 e 29 anos, excetuando-se os casos para pessoas com deficiência, que será aceita a inscrição até os 35 anos;

Residentes em Fortaleza, com renda per capita de até um salário mínimo (por pessoa da família);

Jovens que não possuam vínculo empregatício ou que não estejam contratados por nenhum projeto, ação ou contrato de gestão com a Secretaria da Juventude (bolsistas, estagiários, monitores e afins);

Jovens que não recebam bolsa, auxílio, benefício ou patrocínios na mesma área em que está concorrendo;

Jovens que já desenvolvam atividades, projetos ou pesquisa em uma das áreas do Bolsa Jovem por, no mínimo, um ano.

Das 3 mil vagas disponibilizadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência com idade máxima de 35 anos e a disposição de até 150 vagas para egressos e jovens que estejam em cumprimento de medida em meio aberto do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará,

Cronograma

Lançamento do edital: 12 de agosto

Período de inscrições on-line: 15 de agosto a 05 de setembro

Validação e análise das inscrições: 06 de setembro a 18 de setembro

Divulgação do resultado preliminar: 19 de setembro

Prazo recursal: 20 a 22 de setembro

Divulgação do resultado final: 23 de setembro

Ciclo formativo obrigatório: 23 de setembro a 10 de outubro