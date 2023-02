Praia do Futuro está imprópria para banho neste fim de semana: saiba sobre outros pontos

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgou o atual boletim de balneabilidade das praias de Fortaleza. Conforme o levantamento, os pontos monitorados da Praia do Futuro estão impróprios para banho.

Dos 33 postos do litoral de Fortaleza, apenas oito estão com nível adequado de limpeza. Os resultados da coleta feita durante a semana são válidos até este domingo (5).

A Pasta indica 8 trechos de praias adequadas para banho, que se dividem entre os setores Leste, Centro e Oeste.

Veja os pontos adequados:

Setor Centro: apresenta cinco trechos adequados, que estão entre a praia do Meireles, na altura da av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar e a Praia de Iracema, na altura da av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica.

Setor Leste : dois pontos estão próprios para banho: praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos e a praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

Setor Oeste: apenas um trecho está próprio, praia do Pirambu, na altura da av. Filomeno Gomes.

COMO ACONTECE A ANÁLISE

A Semace informa que uma praia é considerada própria para banho quando, em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 enterococos por 100 mililitros (ml) da amostra.

Quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 enterococos por 100 ml da amostra, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista, como presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho, o trecho é definido como impróprio.