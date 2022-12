Por que ‘esperança’ foi eleita a palavra do ano em 2022 – e o que os cearenses esperam de 2023

Esperança. A confiança de que desejos vão se realizar fez com que essa fosse “a palavra mais citada entre brasileiros” em 2022, segundo pesquisa da consultoria Cause. Mas esperança é, na verdade e em essência, sobre o futuro: o que os cearenses esperam, então, para 2023?

Há quem almeje dias mais seguros, com mais diálogo e pleno acesso a direitos básicos. Há quem espere numa longa fila invisível pela chegada de uma filha. Sonhos imensos – e possíveis – ouvidos pelo Diário do Nordeste.

966 vezes esperança. Foi esse o número de vezes que a palavra – ou derivadas como esperanças e esperançar – apareceu em reportagens do Diário do Nordeste, em 2022. Até aqui, tivemos esperança pelo menos 2 vezes por dia.

Embora esperança seja, historicamente, palavra de ordem para se manter de pé, o arte-educador Fábio Lessa concorda que “remete muito a 2022, principalmente porque estamos, teoricamente, saindo da pandemia”.

Morador do bairro Pirambu, na periferia de Fortaleza, Fábio preside o Instituto Cai-Cai Balão, que fomenta a educação e a redução das desigualdades por meio da arte. Atravessado pela realidade dura do avanço da pobreza, ele destaca ainda outra palavra-chave do ano.

Fábio Lessa Arte-educador Não somente esperança, mas a palavra resiliência é muito representativa no nosso convívio dentro das comunidades. Porque esperança é uma palavra que a gente sempre busca através da nossa força de vontade.

E quais são as maiores “esperanças” para o ano vindouro? “É o diálogo e a aproximação das lideranças com o poder público. É que tenhamos voz e vez, a oportunidade de estar junto da gestão, poder contribuir com as nossas realidades”, resume Fábio.

“Tem também a demanda da segurança territorial. Muitos jovens são artistas, querem vivenciar algum trabalho ou curso no Cuca, por exemplo, mas são impedidos por conta dessa questão”, acrescenta.

“Foi um ano de muita fé”

Legenda: Lucineudo (de branco) ao lado dos filhos Messias e Jonas e do esposo Paulo; família aguarda a chegada de "Marielle", bebê que pretendem adotar Foto: Arquivo pessoal

Para alguns, a crença na realização do que se quer é simples, diminui de quatro para uma sílaba. “A palavra que, pra mim, representa 2022 é muito relacionada com esperança: fé. A nossa fé foi muito colocada à prova, e tudo mostrou que vale a pena esperar”, destaca o professor Lucineudo Irineu.

Voluntário na ONG Acalanto, que assiste famílias no processo de adoção, Lucineudo ilustra que vivencia e enxerga a esperança sob diversos ângulos – como pai adotivo de dois adolescentes, como apoiador de famílias que aguardam por um novo membro e como pretendente, já que ele mesmo espera na fila pela chegada de uma menina.

Lucineudo Irineu Professor e voluntário em ONG de adoção Como pai adotivo, a esperança é um sinal de que verdadeiramente vale a pena acreditar. Foi bom não ter desistido, ter tido esperança de que meus filhos chegariam, encheriam a casa e transformariam nossas vidas.

Já como voluntário, o trabalho-missão do professor “é todos os dias fomentar esse sentimento nos pretendentes: ‘tenha esperança, a fila vai andar, não desista’”, exemplifica, complementando, como doutor em linguística, que “o nascedouro da esperança é a expectativa por algo bom”.

Palavra do ano

Foto: Fabiane de Paula

A formação da palavra “esperança” tem origem no verbo esperar, acrescido de “-ança”, sufixo característico de substantivos abstratos. Como todo sentimento, então, é intangível. E não se pode medir.

A ideia de eleger um vocábulo como o representante de vontades coletivas pode soar interessante – mas arriscada, como opina Elisângela Nogueira, coordenadora do Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicolinguística da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Elisângela Nogueira Doutora em Linguística e prof. da UFC A esperança é uma virtude cristã. Junto com a fé e com o amor, são uma espécie de motor que carrega energias positivas e uma crença de que tudo vai melhorar, sobretudo nesse momento de crise econômica que vivemos. A armadilha que o termo carrega está na ausência de co-responsabilidade por esse futuro melhor.

Para a linguista, “quando uma sociedade amadurece e se dá conta de que as soluções para seus problemas são criadas, co-criadas, de responsabilidade coletiva, a esperança deixa de ser depositada em um terceiro e passar a ser depositada nos seus pares”.

Assim, Elisângela elege uma palavra simples, mas carregada de sentido, como “a palavra do ano”: cidade.

“A cidade é o território da mudança, do trabalho, do chão onde pisamos. É nela que a transformação se dá, é no nosso bairro, no nosso território, nessa coletividade real que reside a força do trabalho coletivo transformador. Sem isso, sem a labuta diária, com propósito claro e objetivo, não há um futuro mais adequado às nossas expectativas.”

Mais que mil palavras

"Fabi, me manda algumas fotos tuas que simbolizem 'esperança'?" Foi com este pedido que abordei a nossa repórter fotográfica Fabiane de Paula, nesta semana, em busca de uma imagem que ocupasse o topo deste texto.

A resposta – a bela seleção que você contempla abaixo – foi uma lição: esperança não se resume, não tem rosto. É infinita.

