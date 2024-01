Ponto da Moda celebra o carnaval com estilo, conforto e cores vibrantes

O Carnaval está chegando e o Ponto da Moda está preparado para ajudar os foliões a encontrarem o look ideal para aproveitar a festa com estilo, conforto e alegria. A loja oferece uma variedade de estampas e modelos para todos os gostos e ocasiões, desde bermudas, calças e camisetas, saias, vestidos e croppeds.

Além do estilo, o Ponto da Moda também preza pelo conforto. “As peças são feitas com materiais leves e frescos, ideais para o clima quente do Carnaval. Além disso, a loja oferece opções de tamanhos variados, para que todos possam encontrar o melhor estilo para seu gosto”, destaca o gestor de marketing, Rennê Mazzoni.

Para tornar a experiência de compra mais interessante, o Ponto da Moda oferece parcelamento em até 6x sem juros, além das opções de débito, dinheiro ou pix. Assim, os foliões podem garantir os looks que almejam para o Carnaval sem comprometer seu orçamento.

Com mais de 35 anos de tradição, o Ponto da Moda está localizado em diversos locais da cidade, incluindo o Centro, o RioMar Kennedy, o North Shopping Jóquei e o Shopping Eusébio, além de diversos municípios do Estado. “A empresa traz as últimas tendências da moda em peças que garantem o conforto para aproveitar cada momento. Seja para os blocos de rua, folia na praia ou até para quem vai descansar, a seleção oferece opções para todos os estilos de folia” acrescenta Rennê.

Serviço

Ponto da Moda

Unidades:

📍LOJA MATRIZ

Rua Guilherme Rocha, 203 / 213 - Centro, Fortaleza - CE

de 8h às 18h Seg a Sex / Sáb 8h às 17h / Dom fechado

📍PACAJUS

Pedro Philomeno, Gomes, 356 - Centro, Pacajus - CE

de 8h às 20h Seg a Sab / de 8h às 14h dom

📍SHOPPING CASCAVEL

Rua Francisco Galdino de Souza, 2319, Cascavel

de 8h às 20h Seg a Sab / de 8h às 17h dom

📍CENTRO DE FORTALEZA (Filial)

Rua Solon Pinheiro, 24 - Centro, Fortaleza - CE

de 8h às 18h Seg a Sex / Sáb 8h às 17h / Dom fechado

📍JUAZEIRO DO NORTE

Rua São Luis, 21 – Centro

de 8h às 18h Seg a Sex / Sáb 8h às 16h / Dom fechado

📍MARACANAÚ

Rua 16, 331 – Jereissati I, Maracanaú - CE

de 9h às 21h Seg á Sab / de 9h às 14h Dom

📍SOBRAL

Rua Joaquim Ribeiro, 663 anexo 667 - Centro

de 8h às 18h30 Seg a Sex / de 8h às 15h Sáb / Dom fechado

📍CAUCAIA

Av. Edson da Mota Correa, 720 - Centro, Caucaia - CE

de 8h às 18h Seg a Sáb / Dom fechado

📍SHOPPING EUSÉBIO

Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Loja 10

de 9h às 21h Dom a Dom

📍BUENA VISTA SHOPPING MESSEJANA

Av. Frei Cirilo, 3270 - Cajazeiras

De 9h às 21h Seg a Sáb / De 9h às 18h Dom

📍SHOPPING RIOMAR KENNEDY

Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy - Fortaleza - CE

de 10h às 22h Seg a Sáb / de 13h às 21h Dom

📍NORTH SHOPPING JÓQUEI

Av. Lineu Machado, 419 - Piso 1 - Bonsucesso, Fortaleza - CE

de 10h às 22h Seg a Sáb / de 13h às 21h Dom