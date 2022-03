Polícia Militar é o órgão do Governo do Ceará com mais servidores não vacinados contra a Covid

O Governo do Ceará tem, ao menos, 300 servidores e empregados públicos que não se vacinaram ou não comprovaram a imunização contra a Covid. Desse total, 148 são da Polícia Militar. Os dados foram obtidos pelo Diário do Nordeste por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). A reportagem solicitou a 63 órgãos públicos da administração direta e indireta a situação da imunização em cada instituição. Embora previsto em lei estadual, nenhum dos profissionais sofreu sanções administrativas.

Ao todo, 53 órgãos responderam ao questionamento quanto à situação da imunização dos servidores e empregados. Mas, outros 10, como as secretarias da Educação e da Saúde, não responderam, até o momento, ou pediram prorrogação do prazo de resposta. Assim, na prática, não se pode desconsiderar que o número de servidores não vacinados ou que não comprovaram a imunização lotados nessas pastas possa superar o total da Polícia Militar.

A Lei Estadual 17.633/2021 que estabelece a obrigação de servidores e empregados públicos do Governo do Estado comprovarem que se vacinaram contra a Covid, sob pena de serem punidos administrativamente, começou a valer no dia 27 de agosto de 2021.

Na solicitação via LAI, o Diário do Nordeste questionou os seguintes pontos, aos 63 órgãos públicos; incluindo os da administração direta, como as secretarias e os da indireta como as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista:

Quantos servidores e empregados declararam não terem se vacinado contra a Covid? Esses servidores apresentaram alguma justificativa? Algum servidor/empregado sofreu a aplicação de sanções administrativas, com base na Lei Estadual 17.633/2021, por se recusar a tomar vacina contra Covid? Se sim, quantos?

No topo da lista de não vacinados ou dos que não comprovaram terem recebido a vacina da Covid estão os policiais militares. Em resposta, via LAI, a Polícia Militar não detalhou as informações solicitadas, mas afirmou: “informamos que no último levantamento, 148 policiais militares não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19”.



Os motivos, diz a resposta, "foram vários, dentre eles estão, doença anterior que contraindica a tomada da vacina, atestados médicos e influência religiosa. Nenhum dos policiais sofreu sanção”.

Polícia Civil

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também são instituições cujo número de servidores não vacinados lidera a lista. Nae nos. Ambas as instituições detalharam a quantidade de servidores e doses:

Número de servidores 3.343

Com a 1ª dose: 3.310

Com a 2ª dose: 3.268

Com a 3ª dose: Efetivo realiza a aplicação da dose de reforço

Corpo de Bombeiros Militar

Número de servidores 1.693

Com a 1ª dose: 1.667

Com a 2ª dose: 1.476

Com a dose de reforço: 702

Legenda: A grande maioria dos agentes das forças de segurança do Ceará aderiram a vacinação contra a Covid Foto: Fabiane de Paula

Ambas as instituições disseram, via LAI, que “entre eles (servidores não vacinados), estão profissionais que apresentaram justificativa médica para não tomar o imunizante”.

Vale ressaltar que nos Bombeiros e na Polícia Civil o número corresponde a menos de 1,5% do total de servidores. Além disso, as forças de segurança vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) têm um efetivo total de 24.440 servidores. O que demonstra que os não vacinados são minoria.

Os demais órgão com não vacinados ou com funcionário que não comprovaram:

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece): 59 pessoas

Secretaria da Fazenda (Sefaz): 8 pessoas

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace): 6 pessoas

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice): 4 pessoas

Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA): 3 pessoas

Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará: 2 pessoas

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh): 2 pessoas

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE): 2 pessoas

Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas): 2 pessoas

Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag): 1 pessoa

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme): 1 pessoa

Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará: 1 pessoa

Universidade Estadual do Ceará (Uece): 1 pessoa

Secretaria das Cidades: 1 pessoa

As respostas foram fornecidas pelos órgãos entre o dia 15 de fevereiro e 9 de março. Isso porque, com a solicitação feita via LAI, cada órgão tem até 20 dias para responder.

O que diz a lei

A Lei Estadual 17.633/2021, dentre outros pontos, determina que todos os servidores e empregados da gestão estadual que podem ser vacinados devem comprovar a imunização. Caso não confirmem, é preciso informar a justificativa a ser avaliada pelo órgão no qual o funcionário atua.

Se a justificativa não for apresentada ou não for aceita, os servidores podem sofrer sanções que vão de advertência até a suspensão ou mesmo a demissão.

Na lista dos que não responderam até o momento ou pediram prorrogação do prazo estão os órgãos:

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa)

Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará)

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS)

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri)

Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE)

Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc)

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

Superintendência de Obras Públicas (SOP)

Fundação de Teleducação Do Ceará (Funtelc)

Fundação de Previdência Social Dos Servidores do Estado do Ceará (Cearaprev)