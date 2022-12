PMCE registra 36 acidentes em rodovias estaduais durante feriado de Natal

Os 36 acidentes registrados nas rodovias do Ceará neste feriado de Natal estão "dentro da normalidade", conforme divulgou a Polícia Militar nesta segunda-feira (26). Seis pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em decorrência das fatalidades de trânsito.

O balanço corresponde às ocorrências entre carros e motocicletas anotadas entre às 20h de quinta-feira (22) e às 20h desse domingo (25). Os números foram anotados pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

A polícia apreendeu 154 veículos nas rodovias estaduais no período. Uma pessoa foi presa em flagrante por infração à Lei Seca e outros 39 motoristas foram autuados.

Jovem morre a caminho da casa da avó

Na véspera de Natal, no sábado (24), uma jovem de 19 anos, morreu após colidir de moto com um veículo na CE 386, no Crato. O motorista do automóvel envolvido no acidente saiu sem prestar socorro.

A vítima, Gisele Salviano, estava à caminho da casa da avó no sítio João Grande, no distrito de Dom Quintino, onde iriam comemorar o Natal. Hildelânea disse que, em 10 minutos, as duas poderiam ter chegado.

Uma amiga da vítima, que estava na garupa da moto, sofreu ferimentos, mas ainda não informações ficiais sobre o estado de saúde. Conforme a família de Gisele, o carro estava parado na rodovia sem sinalização.