Plano de saúde Best Senior ultrapassa 11 mil beneficiários no Brasil

Com quase quatro anos de operação no Brasil e mais de um ano e meio de presença no Ceará, o plano de saúde Best Senior alcança um novo marco: mais de 11 mil beneficiários ativos no país. Voltado exclusivamente para pessoas a partir dos 44 anos, o plano se consolida como uma das principais opções para quem busca atendimento médico de qualidade, acessível e personalizado na maturidade.

Em Fortaleza e Caucaia, o plano oferece cobertura por meio da Rede Oto, referência em saúde e atendimento humanizado, e conta com uma clínica própria localizada na Av. Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, para ampliar o cuidado e a comodidade dos beneficiários. A presença local é fortalecida ainda por uma estrutura hospitalar completa e pela estratégia de acolhimento sem coparticipação, um dos diferenciais mais valorizados pelo público.

Segundo Jumar Canedo, CEO do plano de saúde Best Senior, o aumento da presença da operadora pelo país tem reforçado a excelência da atuação no Ceará. “A expansão para outros estados tem nos proporcionado aprendizados valiosos sobre regionalização dos serviços, escuta ativa das necessidades locais e adaptação de modelos de gestão. Entender diferentes realidades de saúde pelo Brasil nos permitiu aprimorar ainda mais nossa atuação em Fortaleza e em toda a região metropolitana, com soluções mais ágeis, humanizadas e alinhadas ao perfil do público local”, destaca.

A parceria com a Rede Oto é apontada por ele como estratégica para garantir a excelência do atendimento no estado. “Ela nos permite oferecer uma rede assistencial de alto nível, com estrutura moderna, corpo clínico qualificado e atendimento humanizado. Essa união fortalece nosso compromisso com a excelência no cuidado ao público maduro”, destaca.

A rede hospitalar que integra o Best Senior no Ceará inclui unidades como os hospitais Oto Aldeota (antigo Hospital Otoclínica), Oto Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), Oto Sul (pronto atendimento) e Oto Caucaia (unidade de saúde). São mais de 715 leitos de internação, 40 centros cirúrgicos, 211 UTIs e prontos-socorros com funcionamento 24 horas.

Com um modelo sem coparticipação, o plano garante previsibilidade financeira, especialmente importante na maturidade, fase da vida que demanda atenção redobrada à saúde. A operadora também realiza estudos contínuos para reduzir prazos de carência, facilitando o acesso a consultas, exames e procedimentos.

“O crescimento da demanda exige um modelo de gestão cada vez mais eficiente. Temos investido fortemente em tecnologia, inteligência de dados e descentralização de processos para garantir agilidade nos atendimentos”, reforça Carlos Eduardo, coordenador comercial do plano de saúde Best Senior Fortaleza. Em Fortaleza, a operadora já ampliou os canais de relacionamento com beneficiários e otimizou os fluxos de autorização para garantir resolutividade.

Outro pilar do Best Senior é o olhar atento ao novo perfil do público maduro, mais ativo, conectado e exigente. “Por isso, investimos continuamente em programas de promoção à saúde, acompanhamento preventivo e iniciativas que incentivam o envelhecimento com qualidade de vida. Também buscamos oferecer estruturas mais acolhedoras e acessíveis, com foco na autonomia, bem-estar e escuta qualificada dos nossos beneficiários”, completa o coordenador.

Ao manter o foco em um atendimento especializado, o Best Senior reafirma seu compromisso com o bem-estar da população acima dos 44 anos, oferecendo soluções práticas, acessíveis e humanizadas. Com atuação nacional e investimento em parcerias regionais, o plano segue ampliando sua rede e aprimorando seus serviços para oferecer mais saúde, conforto e tranquilidade em cada fase da vida.

Serviço:

Plano de saúde Best Senior

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação com tabela de preços: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº1940, Aldeota, Fortaleza-CE.

ANS Nº: 42176-6.