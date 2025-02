Plano de saúde Best Senior prorroga carência zero para adultos acima de 44 anos

A Best Senior anuncia a prorrogação da campanha Carência Zero*, que segue até o dia 28 de fevereiro de 2025. A iniciativa permite que novos clientes a partir de 44 anos tenham acesso imediato a consultas, exames e outros procedimentos essenciais, sem a necessidade de cumprir longos prazos de carência. A medida busca ampliar o acesso à saúde de qualidade, eliminando barreiras burocráticas comuns no setor.

“A saúde preventiva para adultos com mais de 44 anos é essencial para garantir qualidade de vida e bem-estar a longo prazo”, destaca Thaís Campos, enfermeira auditora da Best Senior. A profissional reforça que investir em exames regulares, acompanhamento médico e hábitos saudáveis não apenas reduz a necessidade de tratamentos mais complexos no futuro, mas também melhora a disposição, a produtividade e o equilíbrio emocional. “Nessa fase da vida, aumentam os riscos de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares, tornando a prevenção um grande diferencial”, afirma.

Com uma estrutura de atendimento diferenciada, a Best Senior se destaca como referência em planos de saúde para o público a partir de 44 anos. A operadora é parceira da rede Kora Saúde, que conta com hospitais e clínicas reconhecidos pela qualidade dos serviços prestados. Entre as unidades disponíveis, estão o Oto Aldeota, Oto Meireles, Oto Santos Dumont, Oto Sul e Oto Caucaia, que oferecem prontos-socorros, internações e consultas especializadas.

Os beneficiários da Best Senior também contam com uma nova sede, localizada na Avenida Desembargador Moreira, 1940, no bairro Aldeota. O espaço foi projetado para proporcionar mais comodidade aos clientes, dispondo de sala de fisioterapia, consultórios, sala de procedimentos, ampla recepção e estacionamento.

Sem coparticipação

Outro diferencial do plano de saúde Best Senior é a ausência de coparticipação. Com essa condição, os clientes podem utilizar os serviços médicos sem cobranças adicionais, o que proporciona maior previsibilidade financeira e facilita o acompanhamento da saúde de forma regular.

“Acreditamos que saúde não pode esperar”, afirma Carlos Eduardo da Silva Paulo, coordenador de vendas da Best Senior. “Por isso, oferecemos carência zero nas consultas e exames. Em 24 horas, você já pode contar com nossa rede de atendimento, sem burocracia e com toda a dedicação que nos define. Nosso compromisso vai além de oferecer um plano de saúde; queremos proporcionar acolhimento, segurança e qualidade de vida desde o primeiro momento”, ressalta Carlos Eduardo.

A extensão da campanha reforça o compromisso da empresa em oferecer um atendimento rápido e eficiente. Além disso, a operadora possibilita o aproveitamento de carências para clientes que já possuem planos de outras operadoras, facilitando a migração sem a necessidade de reiniciar os prazos de espera. A iniciativa é válida para novos clientes que aderirem aos planos Best Essencial e Best Master até o dia 28 de fevereiro de 2025.

Mais informações:

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Registro na ANS: nº 42176-6