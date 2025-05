Plano de saúde Best Senior oferece cobertura sem taxas extras para idosos

O envelhecimento da população brasileira tem impulsionado a busca por soluções de saúde mais acessíveis e especializadas em atender o público maduro. Em Fortaleza, o plano de saúde Best HYPERLINK "https://bestsenior.com.br/ceara"Senior se destaca por oferecer um modelo exclusivo para pessoas acima dos 44 anos, sem cobrança de coparticipação em consultas e exames, um diferencial que garante tranquilidade financeira e incentiva o cuidado contínuo com a saúde.

A proposta surgiu a partir de uma necessidade real e crescente do mercado: desenvolver um plano que olhasse para as pessoas com foco em bem-estar, longevidade e cuidado contínuo. “A partir dos 44 anos, o cuidado com a saúde se torna mais frequente. Porém, a maioria dos planos tradicionais começa a limitar o acesso, aumentar custos ou criar barreiras como a coparticipação”, explica Carlos Eduardo da Silva, coordenador de vendas do Best Senior.

O modelo oferecido pela empresa aposta na previsibilidade como fator-chave para promover saúde de forma digna e sem sustos. “A ausência de coparticipação gera impacto direto na qualidade de vida e na tranquilidade financeira do beneficiário. Não existe aquele receio constante de evitar ir ao médico ou postergar exames por medo de gerar custos extras”, pontua Carlos Eduardo. Segundo ele, essa previsibilidade estimula o acompanhamento preventivo, o tratamento de condições crônicas e o cuidado contínuo.

Além disso, o Best Senior busca oferecer uma jornada de atendimento completa, segura e acolhedora. “Promovemos saúde acessível, sem surpresas. A previsibilidade financeira não é apenas uma comodidade, ela é uma necessidade para quem está entrando em uma fase da vida onde os cuidados médicos se tornam parte da rotina”, complementa o coordenador de vendas. Essa estabilidade emocional também impacta diretamente as famílias, que passam a ter mais confiança no processo de cuidado com seus entes queridos.

A rede credenciada inclui importantes unidades da Rede Oto — como o Oto Aldeota (antigo Hospital Otoclínica), Oto Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), Oto Sul (pronto atendimento) e Oto Caucaia (unidade de saúde). Juntas, essas unidades somam mais de 715 leitos de internação, 40 centros cirúrgicos, 211 leitos de UTI e prontos-socorros com atendimento 24 horas. Além disso, há também uma clínica própria do Best Senior, localizada na Av. Desembargador Moreira, nº1940, para comodidade dos clientes.

A Rede Oto é referência em saúde no Ceará, reconhecida pela excelência de seus hospitais, pela infraestrutura moderna e pela atuação centrada no paciente. “Contar com o respaldo da rede garante aos beneficiários do Best Senior acesso aos melhores profissionais, infraestrutura hospitalar de excelência e resolutividade no atendimento”, assegura Carlos Eduardo.

Com foco total na qualidade de vida e na prevenção, o plano de saúde Best Senior consolida-se como uma alternativa acessível para quem busca um cuidado contínuo na fase madura da vida. “Nossa missão na Best Senior é garantir que nossos beneficiários possam viver essa fase com dignidade, tranquilidade e liberdade, com a certeza de que têm acesso irrestrito à saúde, sem serem surpreendidos por custos adicionais, burocracias ou limitações”, conclui.

Serviço

Plano de Saúde Best Senior / Clínica Best Senior – Fortaleza

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940 – Fortaleza/CE

Telefone: (85) 4042-3324

Site: HYPERLINK "https://bestsenior.com.br/ceara"bestsenior.com.br/ceara

Cotação: HYPERLINK "https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara"bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Instagram: @bestseniorfortaleza