Pitbull se assusta com fogos de artifício, morde tomada e perde parte da língua em Juazeiro do Norte

Um cão da raça Pitbull se assustou com a queima de fogos de artifício, mordeu uma tomada e perdeu parte da língua, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. O caso aconteceu no bairro Limoeiro, próximo à Paróquia de São José, no último dia 19 de março, nas comemorações do Santo que dá nome à igreja.

Segundo informações da TV Verdes Mares Cariri, o tutor de Zeus, o fisioterapeuta Diogo Ramos, contou que estava fora de casa quando o acidente aconteceu. Ao chegar na residência, ele encontrou o Pitbull de 3 anos caído no chão, ao lado de uma tomada, com a fiação mordida.

Diogo Ramos Fisioterapeuta Eu o encontrei (Zeus) na área todo urinado, defecado, com a pupila do olho totalmente dilatada, a tomada para fora. Ele ensanguentado e com a língua toda dilacerada."

Além de perder parte da língua, o cão ficou com dificuldade para se alimentar e perdeu 9kg (diminuiu de 40kg para 31kg). "Se fosse um animal menor, ele poderia ter vindo a óbito no local, por ocasião da descarga elétrica", afirma o veterinário Gabriel Silva, que atendeu Zeus.

"Aqui é uma área residencial. Não é só pelo cachorro. Aqui também podem morar autistas, idosos e outras pessoas para quem os fogos de artifício são prejudiciais", reclama o tutor do cão.

A Paróquia de São José do bairro Limoeiro, que comemorava o dia do Santo, lamentou o acidente com o cão, por nota assinada pelo pároco Padre José Adelino Martins Dantas, e justificou que "o citado momento festivo tem por único intuito celebrar a fé cristã, sem assim prejudicar qualquer direito de terceiro".

Paróquia de São José do bairro Limoeiro Em nota Esclarece ainda que, ano após ano, vem buscando trabalhar as manifestações de fé no sentido de que estas possam sempre exprimir a religiosidade cristã e a comunhão com os princípios humanitários. Da mesma forma, entende que neste momento é tarefa de todos somar esforços no sentido de buscar uma solução definitiva para o ocorrido."

Já a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Jorte (AMAJU) orienta que a população não use fogos de artifícios em datas comemorativas, mas que, se for adquirir esses produtos, dê preferência àqueles que causem menos ruído. No Município, não há lei que proíba o uso de fogos de artifício.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE