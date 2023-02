Piso dos professores: rede estadual do Ceará terá última reunião sobre reajuste próxima semana

O percurso anual de professores da rede pública do Ceará em busca da garantia do piso salarial subirá mais um degrau, na próxima semana, quando a categoria se reunirá com representantes do Governo do Estado.

A informação é do Sindicato APEOC, que representa os servidores públicos das Secretarias de Educação do Estado e dos municípios, e foi confirmada ao Diário do Nordeste também pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), em nota.

De acordo com o sindicato, a reunião final de negociação acontecerá na próxima quarta-feira, dia 1º de março, e contará com representantes das Secretarias da Educação (Seduc), da Fazenda (Sefaz), do Planejamento e Gestão (Seplag) e da Casa Civil.

A pauta principal da mesa de negociação é a concessão do reajuste do piso do magistério estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), de 14,95%. A categoria exige que o pagamento seja feito retroativo a janeiro.

Além disso, outras demandas serão discutidas, como informou à reportagem o professor Anízio Melo, presidente do Sindicato Apeoc:

Revisão da tabela vencimental dos trabalhadores da educação não docentes;

Convocação dos 632 aprovados remanescentes do concurso de 2018;

Pagamento das promoções e prêmios ainda devidos de 2019 e 2020;

Revisão da taxação dos aposentados, que evitaria o desconto para 90% dos profissionais;

Revitalização do Fundeb.

“Estamos na expectativa de que o Estado do Ceará, que desde 2011 foi o primeiro a cumprir o piso na sua integralidade, com extensão na carreira e garantindo um terço de planejamento, possa dar continuidade à aplicabilidade do piso”, declara Anízio.

Os professores solicitam que o reajuste de 14,95% seja aplicado em toda a carreira, desde o salário inicial até os demais níveis; e seja extensivo a profissionais efetivos, ativos, aposentados ou temporários.

Anízio Melo Presidente do Sindicato Apeoc Chegamos a uma posição comum entre Seduc e Apeoc, agora vamos à negociação com Seplag e Sefaz. Será um debate forte, mas a nossa avaliação é que o Governo do Estado não vai macular essa histórica de valorização do magistério.

81 cidades ainda não aderiram

Em Fortaleza, o reajuste salarial de 14,95% foi concedido pela prefeitura no início deste mês de fevereiro, após mais de 10 dias de paralisação das atividades dos docentes. A capital foi uma das 103 cearenses que já anunciaram ou concederam o reajuste, conforme a Apeoc.

Para Anízio Melo, a adesão por parte do Governo do Estado servirá também como “um estímulo” e uma sinalização aos 81 municípios que ainda não anunciaram definição a respeito do reajuste.

“Desde 2019, os municípios têm questionado a fórmula de aplicação do piso, principalmente nos estados do Sul e do Sudeste. Mas o Ceará é o estado onde o maior número de municípios tem aderido à aplicação do piso da forma como entendemos”, reconhece o professor.

Piso dos professores

Em janeiro deste ano, o ministro da Educação, Camilo Santana, assinou a portaria que estabeleceu o novo piso do magistério. O rendimento dos profissionais passa de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

“A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país”, escreveu o petista nas redes sociais.

O valor do piso é a base do vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a formação em nível médio, na modalidade normal, com jornada de 40 horas semanais.

