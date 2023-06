Pinturas em velas de jangadas colorem mar de Fortaleza em exposição flutuante; veja imagens

A enseada do Mucuripe, em Fortaleza, na manhã deste domingo (18) ficou colorida. Pinturas em velas de 55 jangadas integrantes da exposição flutuante Aquavelas, que abre o 13º Encontro Sesc Povos do Mar, chamaram a atenção e garantiram o espetáculo aos cearenses e turistas nas proximidades do Mercado dos Peixes.

As obras pintadas nas velas são de 16 artistas visuais e percorreram a orla de Fortaleza neste domingo. Na exposição flutuante, as jangadas seguiram a tradicional regata navegando em direção ao Rio Ceará, na Barra do Ceará.

A atividade marca o início do Encontro Sesc Povos do Mar, que ocorrerá de 18 a 22 de junho, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento deve contar com a presença de 200 comunidades do litoral de 25 municípios cearenses, e serão debatidos temas sobre práticas inerentes à cultura local.

Os encontros serão sediados no Sesc Iparana Hotel Ecológico. Na noite deste domingo, o cantor Geraldo Azevedo fará um show para todos os presentes no local.

Veja imagens

