Pesquisadoras do CE relatam desafios da carreira acadêmica após serem mães; ‘o sistema nos penaliza’

Conciliar aulas, leituras e escrita de trabalhos é missão árdua para pesquisadores – e ainda mais desafiadora para cientistas que se tornam mães. “O sistema penaliza as mulheres”, como afirmou uma das entrevistadas ouvidas pelo Diário do Nordeste.

Nesta semana, a falta de equidade de condições se evidenciou com um parecer emitido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ao negar uma bolsa à pesquisadora Maria Carlotto, de São Paulo. Ao analisar a “produtividade” dela, a agência federal pontuou que “provavelmente suas gestações atrapalharam”.

Veja também

Em nota, o CNPq reconheceu que o juízo foi “inadequado e preconceituoso”, além de “incompatível com os princípios que regem as políticas da agência”. O CNPq acrescentou ainda que “tem em suas normas inclusive extensões de períodos de bolsa e de avaliação em decorrência de maternidade”.

A situação que repercutiu nacionalmente, porém, não é isolada, como destaca a biotecnologista Laís Brasil, servidora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Legenda: Laís e a filha, Maria Fernanda, de 10 anos Foto: Arquivo pessoal

“Fui mãe ainda no último semestre da graduação, passei pelo mestrado e agora estou no doutorado conciliando isso. Esse período de férias escolares é o mais difícil do ano, porque coincide com a época em que eu mais tenho que trabalhar”, frisa a mãe de Maria Fernanda, de 10 anos.

“Além da falta de apoio familiar, no trabalho não entendem porque a maioria é de homens e de mulheres que não têm filhos, justamente porque a carreira impede. Muitas mulheres desistem da maternidade, a falta de apoio tira a vontade”, acrescenta.

Laís completa que a falta de políticas públicas que considerem as particularidades e as necessidades de quem se torna mãe – e auxiliem a permanência das mulheres na academia – contribui para manter estruturas de poder dominadas por homens.

“Já me perguntaram numa entrevista de emprego se minha filha foi planejada. Não deveria ter essa concorrência entre maternidade e carreira. Se não houvesse, as mulheres alcançariam muito mais esses lugares de tomada de decisão”, avalia Laís.

Ela é uma das embaixadoras do grupo Parent in Science, criado em 2016 para discutir sobre a parentalidade dentro do universo da academia e da ciência. “Hoje, diferentes editais de financiamento consideram os períodos de licença-maternidade na análise de currículos, um avanço graças à mobilização do nosso grupo e de apoiadores”, pontua a página oficial.

Uma das ações do grupo, como lembra Laís, foi a criação de “espaços kids” em congressos e eventos científicos, para possibilitar e facilitar a participação de pesquisadoras que não tivessem onde deixar os filhos.

Laís Brasil Biotecnologista e servidora da UFC Minha filha tem 10 anos hoje. Durante esse tempo, senti muita culpa de não conseguir cumprir um prazo. Me sinto culpada e acabo negligenciando minha saúde, estudando de madrugada, fazendo coisas na hora do almoço. Tento suprir. Sinto essa falta de compreensão dos colegas.

‘Naturalizar os desvios naturais’

A jornalista Narjara Pires, 37, também embaixadora do Parent in Science no Ceará e pesquisadora do tema maternidade e carreira acadêmica, é categórica ao afirmar que “o sistema penaliza as mulheres”, já que “não considera os desvios naturais, como se tornar mãe”.

“As mulheres não deveriam ter que escolher entre a maternidade e a carreira ou viver essas experiências de forma sacrificante. O ideal é que tivessem apoio em termos de políticas públicas, e não só no campo da subjetividade, ‘porque um avaliador entende, tem empatia’”, opina.

Narjara lembra que ela mesma “estava quase desistindo” de seguir com o mestrado quando algum amigo informou sobre a possibilidade de ela aderir à licença-maternidade também na universidade.

A Lei nº 13.536, de 2017, determina a prorrogação da vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa por até 4 meses, nos casos de maternidade e de adoção. A suspensão do pagamento à estudante durante o afastamento é proibida.

Para Narjara, “as instituições precisam ter orientações claras” sobre como proceder – e o meio acadêmico de forma geral precisa “naturalizar esses desvios, como a maternidade”, e não se desenhar para acolher apenas “cientistas padrão”.

Narjara Pires Jornalista e pesquisadora de maternidade e carreira acadêmica A carreira acadêmica é tida como muito linear. O sistema penaliza muito as mulheres, é feito pra um cientista padrão. Existe uma cultura machista na ciência. O avaliador que deu o parecer do CNPq, por exemplo, é um retrato do machismo.

A jornalista menciona como exemplo de iniciativas necessárias e possíveis os editais do Programa de Pós em Filosofia da UFC. Na seleção, é “acrescido o percentual de 25% na pontuação da produção acadêmica desenvolvida pela mulher mãe no período de 2 anos, que se inicia no começo da gestação ou no início da vinculação (nos casos de adoção)”.

É o chamado “fator de correção”. “Eles não calculam a produtividade da mesma forma, porque se entende que tem a gestação, amamentação, dedicação que quem é mãe sabe que é preciso”, complementa Narjara.

Como mudar o cenário

A oferta de bolsas estudantis para mulheres que foram mães ainda durante a graduação, “para reduzir o abandono”; a promoção de horários flexíveis para mães nas atividades acadêmicas; e a publicação de editais adaptados para mães também são medidas citadas por Laís Brasil como necessárias para promover mais equidade de condições.

“É muito difícil a gente ficar os dois turnos trabalhando durante as férias escolares das crianças, por exemplo. Afeta a produtividade. Também é preciso aplicar fatores de correção nos processos seletivos para mães que têm esse 'gap' no currículo”, frisa.

"É muito difícil continuar a produção científica durante a licença maternidade. Demora uns anos pra você conseguir entrar no ritmo de novo. É impossível a gente competir", cita.

A jornalista Narjara Pires adiciona que promover acesso à informação de forma clara às estudantes e pesquisadoras sobre os próprios direitos, como à licença maternidade, também se configura como medida indispensável para mudar o cenário.