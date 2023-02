Pesquisadora do Ceará é uma das vencedoras da 3ª edição do 25 Mulheres na Ciência América Latina

A 3M anunciou na última sexta-feira (10) as vencedoras da 3ª edição do “25 Mulheres na Ciência América Latina”, iniciativa que busca destacar mulheres que promovam e desenvolvam projetos no campo científico. A lista, que conta com 8 brasileiras, tem uma pesquisadora cearense.

Bárbara Maria Ribeiro Guimarães de Oliveira, de Fortaleza, ganhou destaque com um projeto de a produção de painéis OSB (Oriented Strand Board), que são chapas feitas com um material super rígido, estável e resistente a impactos.

A iniciativa da pesquisadora utiliza fibra de bambu com adição de nanopartículas de celulose de torta de mamona para substituir aos adesivos tradicionalmente usados no equipamento, que são altamente tóxicos para a saúde humana.

As mulheres selecionadas pela iniciativa farão parte de uma plataforma de visibilidade científica com a inclusão de seus projetos no livro comemorativo “25 Mulheres na Ciência América Latina”. Além disso, as pesquisadoras terão suas trajetórias e projetos divulgados no Blog de Curiosidade da 3M e redes sociais da empresa.

Além das 8 brasileiras, foram selecionadas pesquisadoras da Colômbia, Chile, Costa Rica e México. Os projetos brasileiros selecionados são das cidades de Jaboatão dos Guararapes (PE), Porto Alegre (RS), Pelotas (RS), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Aracaju (SE) e Florianópolis (SC), além de Fortaleza.

Pesquisadoras selecionadas

As pesquisadoras foram selecionadas pela iniciativa por um processo de avaliação conduzido por um júri de representantes da área de Pesquisa & Desenvolvimento da 3M na região e convidados externos com ampla experiência nas áreas de ciência, pesquisa, inovação, sustentabilidade e empreendedorismo.

A avaliação considerou critérios como potencial de impacto social direto ou indireto na região, inovação e viabilidade do projeto; maturidade da ideia demonstrada pelos resultados dos testes/pilotos iniciais; capacidade e experiência da candidata para desenvolver o projeto apresentado, problemas a serem resolvidos, inovação e/ou solução, e o impacto a nível local e/ou na comunidade após a implementação.

Confira as outras brasileiras selecionadas:

Patricia Severino (Aracaju - SE): Estudos sobre curativo polimérico em bicamada com liberação rápida de anestésico e controlada de antibiótico nanoparticulado para controle imediato da dor, cicatrização e atividade antimicrobiana para lesões crônicas infectadas.

Valéria Vidal de Oliveira (Florianópolis - SC): Desenvolvimento de tecnologia de purificação do ar, já patenteada, que promove como efeito colateral a redução drástica ou a eliminação total de sintomas de síndromes respiratórias como gripes, COVID-19, sinusite ou rinossinusite, bronquite e pneumonias, entre outras doenças.

Dominique Rubenich (Porto Alegre - RS): Desenvolvimento de software com base em Machine Learning para identificar a plasticidade morfológica de células imunes de pacientes oncológicos e sua relação com a progressão tumoral, visando testes de baixo custo e amplo acesso, além de novas frentes de prognóstico e detecção precoce.

Caroline Maria Bezerra de Araujo (Jaboatão dos Guararapes - PE): Projeto sobre hidrogel à base de grafeno e ágar feito para uso em coluna de adsorção, fenômeno físico-químico no qual o componente em uma fase gasosa ou líquida é transferido para a superfície de uma fase sólida, podendo contribuir para a despoluição ambiental.

Giana Lima (Pelotas - RS): Criação de composições odontológicas poliméricas que contêm metacrilatos metálicos na formulação de sistemas adesivos, selantes, cimentos e compósitos. Com ação antimicrobiana, elas têm aplicação em prótese, dentística, ortodontia, odontopediatria e implantodontia, entre outras áreas.

Larissa Anjos (Manaus - AM): Desenvolvimento de pesquisa sobre o acesso geográfico à saúde em ambientes anfíbios da Amazônia Brasileira. A pesquisa tem o objetivo realizar um levantamento socioambiental da área, e propor possíveis soluções de acesso à saúde para as populações tradicionais da região.

Renata Libonati de Azevedo (Rio de Janeiro - RJ): Criação de sistema de alerta rápido de queimadas e incêndios florestais por meio de satélite -- um aliado contra a destruição de dois refúgios da biodiversidade brasileiros: a Amazônia, maior floresta tropical do planeta, e o Pantanal, considerada a maior área alagável do mundo.