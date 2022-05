Pesquisa sobre saúde bucal acontece em 19 cidades do Ceará até junho; veja municípios

O Ministério da Saúde deve coletar dados em 19 cidades cearenses para identificar as condições de saúde bucal no Estado, com aplicação de questionários presenciais, realização de exames e verificação sobre os tratamentos necessários. A primeira etapa da pesquisa acontece até junho deste ano.

A iniciativa faz parte da terceira edição da SB Brasil – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal para entender a situação da população brasileira. As outras duas edições aconteceram em 2003 e 2010.

No Ceará, a primeira etapa da pesquisa acontece com visitas presenciais de profissionais da Atenção Primária à Saúde Bucal. De porta em porta, as equipes convocam a população para a pesquisa e aplicam questionários socioeconômicos.

Saiba quais cidades participam da pesquisa no Ceará:

1. Fortaleza

2. Aquiraz

3. Barbalha

4. Camocim

5. Cascavel

6. Cedro

7. Crato

8. Icó

9. Iracema

10. Itatira

11. Lavras da Mangabeira

12. Maracanaú

13. Massapê

14. Nova Russas

15. Palmácia

16. Quixadá

17. Russas

18. Tamboril

19. Varjota

Essa primeira fase já está em execução e, na sequência, os participantes devem passar por exames físicos, conforme a faixa etária. Eles serão divididos em 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos.

Também será o momento de descobrir a necessidade de tratamento dentário e de próteses dentárias, além de saber qual a urgência da intervenção.

Com isso, os profissionais levantam dados para identificar as principais doenças bucais, como cárie dentária e doença periodontal. Na pesquisa também será avaliado o impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida da população.

Como funciona a pesquisa

A SB Brasil é o maior estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira e, neste ano, é realizada com 50.800 pessoas. Ao todo, serão contemplados 422 municípios no País - sendo 395 cidades do interior, as 26 capitais e o Distrito Federal

Os participantes com algum problema bucal detectado são encaminhado para a unidade odontológica. Nesta fase, o Ministério da Saúde investiu cerca de R$ 4 milhões.