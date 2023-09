Pesca predatória no Ceará é foco do 5º episódio da série “O Oceano Começa Aqui”

O cuidado e atenção com os recursos naturais dos mares é uma preocupação de órgãos públicos, pesquisadores e entidades que avaliam o bem-estar dos oceanos. Dentro desse cenário, a pesca predatória é uma das principais ameaças ao equilíbrio ambiental.

No 5º episódio da série “O Oceano Começa Aqui”, especialistas comentam como essa modalidade de pesca traz impactos negativos para a sociedade. Na pesca predatória, não é dado tempo suficiente para que o ecossistema se regenere de forma natural, o que impacta tanto na quantidade de peixes disponíveis, quanto no tamanho das espécies.

"A atividade pesqueira no Ceará é essencialmente artesanal, e por ser artesanal, ela respeita o tempo de regeneração do pescado e com a redução das espécies no seu habitat marinho, ela traz um risco da sustentabilidade da pesca no Ceará”, comenta Fábio Matos, geógrafo e pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC) e um dos convidados do episódio.

Em nível nacional, o Ceará é líder nas exportações de pescados, com 25% dessa fatia de mercado.

Disponível no Youtube do Diário do Nordeste, a série “O Oceano Começa Aqui” é um projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

