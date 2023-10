Perfumaria seletiva destina verba para doação durante o Outubro Rosa

Movimento que busca jogar luz sobre a importância do controle e prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa mobiliza empresas e ações em diversas partes do mundo.

Em alusão à data, a perfumaria de luxo Le’loyn Parfums (@leloynparfums) lança campanha para contribuir com a causa por meio da doação de parte das vendas de cada produto durante o mês de outubro, em qualquer uma das lojas da marca na capital cearense.

As doações serão destinadas à Associação Nossa Casa, organização sem fins lucrativos que apoia pessoas portadoras de câncer e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Especialista em comercialização de perfumes e skincare de marcas como Creed, Amouage, Xerjoff, Loewe, Sisley, Dior, Hermès, Prada, Carolina Herrera e outras, a Le’Loyn conta com cinco lojas em Fortaleza.

Além das principais marcas do mercado, o catálogo de produtos da empresa também conta com opções mais acessíveis, a partir de R$ 59,90.

Sobre a Associação Nossa Casa

A associação ajuda pessoas com câncer em seus diagnósticos e tratamentos, acolhendo pacientes que vêm do interior do Estado para o tratamento em Fortaleza e a instituição depende de doações para poder atender às pacientes.

Confira algumas ofertas em destaque no mês de outubro:

- Givenchy Pi - Eau De Toilette Masculino - 100 ml - de R$ 619 por R$ 399;

- Azzaro Pour Homme - Eau de toilette Masculino - 30 ml - de R$ 169 por R$ 129;

- Paco Rabanne Invictus - Eau De Toilette Masculino - 200ml - de R$ 849 por R$ 729;

- Calvin Klein Ckin2u-Him - Eau de Toilette Masculino - 50 ml - de R$ 309 por R$ 199;

- MontBlanc Presence - Eau De Toilette Masculino - 75 ml - de R$ 699 por R$ 449;

- Givenchy Organza - Eau De Parfum Feminino - 100 ml - de R$ 759 por R$ 479;

- Givenchy Irresistible - Eau De Toilette Feminino - 80 ml - de R$ 619 por R$ 399;

- Lancôme La Vie Est Belle Intensément - Eau De Parfum Feminino - 30 ml - de R$ 459 por R$ 399;

- Carolina Herrera 212 Vip Rose NY - Eau De Parfum Feminino - 80 ml - de R$ 679 por R$ 579;

- Paco Rabanne Lady Million Empire - Eau De Parfum Feminino - 80 ml - de R$ 689 por R$ 439.

Serviço

Lojas Le’loyn Parfums

- Iguatemi Bosqque - piso L1

- Via Sul shopping - piso L1

- RioMar Fortaleza - piso L1

- RioMar Kennedy - piso L1

- Maison - Rua Leonardo Mota, 2450 - Dionísio Torres

