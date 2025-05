Perfumaria participa do Imposto Zero com descontos de até 70%

Nesta quinta-feira, 29 de maio, a Le’Loyn Parfums realiza uma ação especial em suas lojas físicas de Fortaleza em comemoração ao Dia Sem Imposto. Com descontos de até 70% em perfumes importados selecionados, a marca participa da campanha nacional que chama atenção para a alta carga tributária sobre o consumo no Brasil.

Reconhecida por reunir o maior mix de perfumes importados da capital cearense, a Le’Loyn conta com um portfólio que abrange desde grifes tradicionais da perfumaria designer — como Prada, Givenchy, Versace, Hermès, Montblanc, Dolce & Gabbana, Gucci, Chloé, YSL, Burberry e Cartier — até os exclusivos perfumes de nicho, como Creed, Amouage, Xerjoff, Casamorati, Memo Paris e Nishane.

A variedade se estende também aos perfumes árabes, com marcas como Zakat, Orientica, Al Wataniah, Nusuk e Armaf, além de maquiagens internacionais de luxo, como Clarins, Shiseido e Sisley Paris.

De acordo com Isabelle Rebouças, gerente de marketing da marca, a expectativa é proporcionar ao público uma experiência diferenciada durante a data. “Estamos atentos ao comportamento do consumidor e à valorização do acesso ao luxo com inteligência. Nossa equipe está pronta para receber os clientes com excelência e curadoria personalizada”, afirma.

A ação promocional acontece exclusivamente nas unidades físicas da Le’Loyn em Fortaleza, com atendimento personalizado e ampla variedade de fragrâncias e cosméticos internacionais.

PREÇOS

Bottega Veneta Essence Aromatique Eau de Parfum 90ml: de R$ 1.800 por R$ 540

La Vie Est Belle Iris Absolu Eau de Parfum 30ml: de R$ 519 por R$ 319

Azzaro Pour Homme Eau de Toilette: de R$ 179 por R$ 109

Giorgio Armani My Way Parfum 50ml: de R$ 899 por R$479

Hugo Boss Iced Eau de Toilette 75ml: de R$ 429 por R$ 219

Versace Red Jeans Eau de Toilette 75ml: de R$ 349 por R$ 199

Montblanc Explorer Ultra Blue Eau de Parfum 100ml: de R$ 794 por R$ 479

Ralph Lauren Ralphs Club Eau de Parfum 50ml: de R$ 699 por R$ 419

Tommy Hilfiger Impact Spark Eau de Toilette 100ml: de R$ 629 por R$ 419

Givenchy Pi Eau de Toilette 100ml: de R$ 709 por R$ 409

Calvin Klein Be Eau de Toilette 100ml: de R$459 por R$ 259

Mercedes Benz ASL Land Eau de Parfum 100ml: de R$ 639 por R$ 219

Chloé Rose Tangerine Eau de Toilette 50: de R$ 619 por R$ 299

Yves Saint Laurent Libre Absolu Plantine Eau de Parfum 50ml: de R$ 919 por R$ 769

Serviço

Lojas da Le’Loyn em Fortaleza

* Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450, Dionísio Torres

* Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85

* Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500

* Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100

* Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335

Linktree: https://linktr.ee/leloyn

Contato: WhatsApp (85) 98895-1846 https://wa.me/5585988951846

Instagram: @leloynparfums

Site: https://www.leloynparfums.com.br