Perfumaria de luxo inaugura loja e distribui R$ 100 mil em vales-compra

Destaque na perfumaria de luxo cearense, a Le’Loyn Parfums inaugura nova loja no piso L1 do shopping RioMar Fortaleza. O evento será na próxima quinta-feira (13), a partir das 10 horas.

Como forma de celebrar a ocasião, a empresa irá distribuir R$ 100 mil em vouchers de R$ 100,00 (1 voucher por CPF). Os cupons, não cumulativos, poderão ser usados em compras a partir de R$ 500,00. Além da nova unidade, a Le’Loyn conta com outras quatro lojas na Capital: nos shoppings Iguatemi Bosque, Via Sul, RioMar Kennedy e a maison, localizada na rua Leonardo Mota.

A Le’Loyn conta com marcas renomadas no acervo, como Creed, Amouage, Bvlgari, Xerjoff, Dior, Hermès, Givenchy, Versace, Dolce & Gabbana, entre outras.

Dona do maior mix de perfumes importados do Nordeste, a empresa também conta com marcas de skincare, como as francesas Sisley e Nuxe, a japonesa Shiseido e a Clarins.

Acesso nacional

Com entregas em todo o Brasil, a Le’Loyn conta com portal oficial, com todas as ofertas de perfumes e demais produtos oferecidos pela empresa. Pedidos também podem ser realizados via Instagram, Facebook e pelo WhatsApp: (85) 98609.8272.

Confira alguns dos descontos da loja:

- Paco Rabanne 1 Million Lucky Eau De Toilette Masculino - 50 ml - de 519,00 por 299,00

- Paco Rabanne Lady Million Empire Eau De Parfum Feminino - 80ml - de 689,00 por 439,00

- Hugo Boss Bottled Tonic Eau De Toilette Masculino - 100ml - de 589,00 por 369,00

- Hugo Boss Iced Eau De Toilette Masculino - 75ml - de 339,00 por 229,00

- Boucheron Quatre En Rose Eau De Parfum Feminino - 50ml - de 639,00 por 499,00

- Ferrari Scuderia Ferrari Black Eau De Toilette Masculino - 125ml - de 369,00 por 329,00

- Pepe Jeans Celebrate Eau De Parfum Feminino - 80ml - de 419,00 por 279,00

- Pepe Jeans Celebrate Eau De Parfum Masculino - 100ml - de 419,00 por 279,00

- Antonio Banderas The Golden Secret Eau De Toilette Masculino - 200ml - de 289,00 por 239,00

- Givenchy Pi Eau De Toilette Masculino - 100 ml - de 619,00 por 499,00

- Givenchy Organza Eau De Parfum Feminino - 100ml - de 759,00 por 649,00

- Mercedes Benz Man Eau De Toilette Masculino - 200ml - de 661,00 por 449,00

- Marina De Bourbon Classique Eau De Parfum Feminino - 100ml - de 457,00 por 369,00

- Mercedes Benz Ultimate Eau De Parfum Masculino - 120ml - de 598,00 por 479,00

- Forum Green Denim Deo Cologne Masculino - 100ml - de 119,90 por 89,90

- Forum Lavanda Deo Colonia Unissex - 150ml - de 129,90 por 89,90

Serviço

Le’Loyn Parfums

Loja do shopping RioMar Fortaleza - Piso L1

Loja Maison - Rua Leonardo Mota, 2450

Loja do shopping Via Sul

Loja do Iguatemi Bosque

Loja RioMar Kennedy

Instagram: @leloynparfums

Site: https://www.leloynparfums.com.br/

Whatsapp - (85) 98609.8272