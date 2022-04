Pelo menos 12 cidades cearenses registraram casos de meningite até março em 2022; veja municípios

O Ceará registra casos confirmados de meningite em pelo menos 12 municípios no início de 2022, como monitora a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) com dados atualizados em 5 de março e divulgados neste mês. No período, 26 casos da doença foram confirmados no Estado.

No Dia Mundial de Combate à Meningite, neste domingo (24), a prevenção da doença ganha maior visibilidade e o contexto do Ceará exige atenção devido à baixa cobertura vacinal contra as meningites.

Confira os municípios cearenses com casos confirmados de meningite até março deste ano:

Fortaleza

Caucaia

Aquiraz

Pindoretama

Maranguape

Redenção

Itapiúna

Santana do Acaraú

Quixeramobim

Alto Santo

São João do Jaguaribe

Palhano

A cidade de São João do Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, apresentou o maior indicador detectado pela Sesa com 13,08 casos por 100.000 habitantes. Esse momento inicial serve como alerta para a proteção contra a doença.

A imunização contra a meningite, com as vacinas BCG, Meningococo C, Pentavalente e Pneumocócica, não atingiu a meta em 2020 e 2021. Além disso, o retorno do convívio social sem as restrições da pandemia também facilita a transmissão da doença.

"A meningite é a inflamação da meninge, que é uma membrana que reveste o sistema nervoso central como, por exemplo, o cérebro", explica Lauro Vieira Perdigão Neto, diretor técnico e infectologista do Hospital São José (HSJ).

Lauro Vieira Perdigão Neto Infectologista Essa é uma condição médica de extrema importância, porque pode levar a casos graves, incluindo, sequelas e até óbito

Por isso a imunização no período adequado e com todas as doses previstas é determinante para a proteção contra as meningites, que podem ser causadas por vírus, bactérias e até fungos.

"A principal forma de prevenção da meningite é manter o calendário vacinal em dia, porque a vacinação permite a proteção e produção de anticorpos contra boa parte desses agentes causadores de meningite", reforça.

Estão disponíveis 4 tipos de vacinas contra meningites para crianças e 1 outra para adolescentes, conforme a Secretaria da Saúde.

BCG: Prevenção contra formas graves de tuberculose (incluindo o tipo de meningite causada pela doença) - aplicação em dose única ao nascer.

Pentavalente: Prevenção contra meningite e infecções causadas pelo H. influenzae tipo B - aplicação aos 2, 4 e 6 meses de vida.

Pneumocócica 10 valente: Prevenção contra doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae - aplicação aos 2, 4 e 12 meses.

Meningocócica C conjugada: Prevenção da doença sistêmica causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C - aplicação aos 2, 4 e 12 meses.

Meningocócica ACWY: Prevenção contra meningite e infecções causadas pela bactéria

Meningococo dos tipos A, C, W e Y. Meningocócica - aplicação em dose única aos 11 e 12 anos.

Sintomas e riscos da doença

A volta das crianças às escolas e ambientes fechados facilita a transmissão das meningites por vias aéreas, como explica o médico pediatra Valderi Júnior. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça e rigidez na nuca. Os pequenos também podem ter maior irritabilidade.

"Tem uma característica muito forte da dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia holocraniana, que pega a cabeça inteira da criança", frisa o especialista. Ele destaca a necessidade da avaliação médica rápida para evitar as formas graves da meningite.

"Uma forma gravíssima das meningites é a meningococcemia, é uma disseminação da bactéria pelo corpo inteiro causando, inclusive, lesões de pele que podem necrosar", explica.

O Ministério da Saúde indica sintomas e tratamentos conforme a causa da meningite. Confira as principais informações:

MENINGITES VIRAIS (QUADRO MAIS LEVE)

Sintomas:

Semelhantes aos das gripes e resfriados

Febre

Dor de cabeça

Rigidez na nuca

Perda do apetite

Irritação

Tratamento:

Os medicamentos combatem febre e dor e são úteis para aliviar os sintomas.

MENINGITES BACTERIANAS (QUADROS MAIS GRAVES)

Sintomas:

Febre alta

Mal-estar

Vômitos

Dor forte de cabeça e no pescoço

Dificuldade para encostar o queixo no peito

Manchas vermelhas espalhadas pelo corpo

Nos bebês, a moleira fica elevada.

Tratamento:

Uso de antibióticos aplicados na veia do paciente. Isso precisa acontecer com agilidade para evitar complicações e sequelas.

Já as meningites causadas por fungos ou pelo bacilo da tuberculose, como informa o Ministério da Saúde, exigem tratamento prolongado à base de antibióticos e quimioterápicos por via oral ou aplicados na veia.