‘Peço dinheiro emprestado pra ir procurar’: a saga de quem busca emprego em pleno avanço da pobreza

“O que tiver.” Após 1 ano e 1 mês sem emprego, buscando preencher um posto de trabalho que nunca chega, essa é a resposta de Luciana Correia, 33, quando questionada sobre qual vaga de trabalho foi buscar.

Numa manhã em que Fortaleza amanheceu sob forte chuva, ela e outras dezenas de cearenses cruzaram a cidade e ocuparam desde cedo os guichês de uma agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine), no Centro, carregando currículos e alguma dose de esperança embaixo do braço.

A maioria dos relatos ouvidos pele reportagem do Diário do Nordeste, que passou parte da manhã de segunda-feira (6) no local, descreve uma saga comum: o círculo vicioso gerado pelo avanço da pobreza no Ceará.

Luciana, por exemplo, perdeu o emprego como monitora em um bufê infantil em plena pandemia. Mãe solo de uma adolescente de 13 anos, ela tem “se virado” com a ajuda da família, já que até os bicos como auxiliar de limpeza se tornaram raros.

“Aluguel eu recebo Auxílio (Brasil) e pago, mas a maior dificuldade é alimentação, que tem que ter todo dia, e muitas vezes não tenho. Minha mãe mora perto, então vou pra lá pra comer. E minha filha estuda integral, então já ajuda, porque ela come lá”, relata.

Luciana Correia Desempregada há 1 ano Já perdi as contas de quantas vagas já tentei e não deu certo. Às vezes eu peço dinheiro emprestado a amigos e à família pra pagar a passagem e vir procurar. Chego, e não consigo nada.

Sem diploma de ensino médio, já que engravidou quando cursava o 1º ano, Luciana “até pensa em voltar”, mas precisa poupar o pouco recurso que tem para seguir buscando trabalho. “Pedem formação e experiência, mas como vou ter isso sem oportunidade?”

A falta de perspectiva desanima, se expressa em semblante e ombros que pesam, mas não coloca para baixo os planos que a cearense tem para o futuro primeiro salário: “quero comprar uma cama e fazer uma compra do mês bem ‘rocheda’”, sorri.

“Já tentei mais de 20 vagas”

Legenda: Rian voltou a estudar para aumentar perspectivas de inserção no mercado Foto: Fabiane de Paula

Apesar de dividirem a mesma sala de espera do Sine, Luciana e Rian Rufino, 21, só se encontram mesmo em duas coisas: na insistência por uma vaga e na dependência do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) para conseguirem o mínimo de sobreviver.

O jovem, pai de um menino de 1 ano, já acumula mais de 20 processos seletivos na conta. Entre os que deram errado e outros que nem deram resposta, Rian já busca um emprego há 3 anos, desde que atingiu a maioridade.

Rian Rufino Desempregado há 3 anos Tô terminando meu estudo, o supletivo, pra melhorar de vida. Faltam só 5 matérias. Parei de estudar porque mais novo eu não tava nem aí pra isso. Mas agora mudei a mente, e vou fazer faculdade ainda. Meu sonho é ser perito.

Para “não passar necessidade”, uma vez que a maior parte do benefício federal que recebe vai para o filho, Rian mora com a mãe e os irmãos – e faz bicos, “quando aparecem”. Entre palavras de preocupação pelo desemprego, insistem em escapar algumas de esperança.

“Vai aparecer um trabalho, seja em serviços gerais, limpeza, o que vier: sendo de carteira assinada, tô pegando. Aí vou conseguir fazer minha faculdade. Vai dar certo, eu sou novo.”

“Se baixar a cabeça é pior”

Com o dobro da idade de Rian, David Oliveira, 42, já sente no corpo e na mente os efeitos do cansaço pelo desemprego, que já dura 6 meses.

Ele saiu do trabalho anterior quando perdeu a mãe, companheira de teto e de vida, e o corpo parou de funcionar conforme a razão. Sucumbiu à dor.

David Oliveira Desempregado há 6 meses Cheguei a discutir com algumas pessoas no trabalho, porque tava com muito problema psicológico. Minha mãe era tudo, era a pessoa que sempre me apoiava. Depois que ela morreu, não tinha mais ela pra eu conversar, sabe?

Pai de três filhos – de 2, 12 e 18 anos –, David pula de bico em bico para ter alguma renda. Sustento mesmo ele só encontra na fé.

“Quando não tem bico, é só com a honra e glória do Senhor. Porque tá difícil. A demanda é grande, o mercado tá muito concorrido. Quem tem escolaridade maior sempre tá na frente”, lamenta o cearense, que parou de estudar na 4ª série – e pela rotina de trabalho, nunca conseguiu voltar.

Apesar da energia já escassa, David insiste: “por mais que tenha um desânimo, a gente tem que perseverar e correr atrás. Se baixar a cabeça é pior. A única coisa que não dá pra perder é a esperança, por mais que a dificuldade bata”.

“Nunca tive carteira assinada”

Legenda: Carlos Otávio está sem trabalho há pelo menos 4 meses Foto: Fabiane de Paula

Num cenário de escassez, até os direitos trabalhistas se esvaem. “Nunca tive carteira assinada. Teve uma empresa que passei 9 meses, fazia duas funções e ganhava menos de um salário. Ela faliu, dispensou todo mundo, sem nenhum direito”, relata Carlos Otávio, 30.

Desempregado há 3 anos e sem nenhum trabalho avulso há 4 meses, o cearense se separou, voltou a morar com os pais e “bate o ponto” no Sine toda semana à procura de “uma vaga que dê mais segurança”.

Nossa entrevista é interrompida quando o nome dele é chamado no guichê.

“Infelizmente, não deu certo”, responde, voltando ao nosso encontro. “A vaga é pra uma empresa onde já fiz entrevistas três vezes, e me dispensou. Agora era com a mesma mulher, ela não vai querer. E não posso gastar essas passagens e não conseguir”, lamenta.

Na semana que vem, ele volta. “Meu sonho é arrumar uma coisa fixa, certa, não importa qual a empresa. E quero crescer. Ajudar meus pais e depois poder comprar minhas coisas.”

Capacitação como chave

Legenda: Guichês do Sine IDT do Centro de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

No Ceará, cerca de 343 mil pessoas terminaram 2022 desempregadas, conforme a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Isso significa que 8,6% da força de trabalho local não tinha ocupação, entre setembro e novembro do ano passado, período analisado no levantamento.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o gerente da unidade do Sine IDT no Centro, Jidlafe Rodrigues, destaca a importância da formação para inserção no mercado.

“Se não concluiu o ensino básico, é preciso que a pessoa corra pra estudar. E quem já terminou o ensino médio, busque um curso técnico ou superior, para que possa crescer”, indica. “A dica é procurar cursos que levem a alguma profissão”, complementa Jidlafe.

Para muitos, não falta consciência sobre isso, mas condições para colocar a ideia em prática.

A jovem Edinara Costa, 23, por exemplo, já embarca no terceiro mês em busca de uma oportunidade. Na manhã em que conversamos, ela estava no Sine para uma vaga de auxiliar de cozinha – embora queira seguir carreira na área de segurança do trabalho.

“Já tentei 15 vagas, mas sem sucesso. Tenho muita vontade de estudar, de fazer curso técnico de segurança do trabalho. É uma área que eu gosto, mas não consigo pagar. Ter um emprego é o primeiro passo pra tudo. Sem isso, fica até difícil sonhar.”

