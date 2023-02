Passageiro passa mal em voo que decolou de Fortaleza e avião retorna para aeroporto

Um passageiro passou mal a bordo de aeronave que saiu de Fortaleza, no Ceará, com destino a Guarulhos (SP), nessa quarta-feira (1º). Devido ao incidente, o avião teve que retornar para o aeroporto da Capital cearense, cerca de 2h30 após decolar.

Depois de o veículo aéreo pousar, a vítima foi encaminhada para o posto médico, onde recebeu atendimento, conforme informações da empresa responsável por administrar o terminal, a Fraport. Não foram divulgados detalhes sobre gênero, idade ou estado de saúde do viajante.

Ainda no comunicado, a Fraport detalhou que o voo da Latam decolou às 19h50, com destino à cidade paulista, e, após o passageiro sentir o mal-estar, teve que retornar para Fortaleza, pousando às 21h17.

Em nota, a companhia aérea confirmou que o voo LA3309 teve que retornar à capital cearense para o realizar o atendimento médico. Ela ainda informou que a viagem teve que ser cancelada, para não exceder o limite de horas de trabalho da tripulação. O voo foi reagendado para esta quinta-feira (2).

"A Latam está prestando toda a assistência necessária aos passageiros, que serão acomodados no voo LA9000 (Fortaleza-Guarulhos), programado para decolar amanhã (2/2) às 12h. A companhia reforça ainda que todas as suas decisões visam garantir a segurança", detalhou ao Diário do Nordeste.

