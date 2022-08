Parada pela Diversidade movimenta Av. Beira Mar neste domingo (7)

Após dois anos de paralisação em função da pandemia, foi realizada neste domingo (8) a 21ª edição da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, na Av. Beira Mar, em Fortaleza.

A expectativa era que 600 mil pessoas comparecessem ao evento. A mobilização iniciou às 15h e contou com apresentação de artistas, como Luiza Nobel, e as DJs Angel History, Thigas, Sol Duarte e Rayanna Rayovack. O número oficial de participantes não foi confirmado pela organização e pela Polícia.

A programação também incluiu momentos em que foi tocado o Hino Nacional-GRAB, lido o Manifesto Político em Defesa dos Direitos Humanos de LGBTI+, e feito um minuto de silêncio em protesto a LGBTfobia e o LGBTIcídio.

A titular da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual de Fortaleza e uma das organizadoras do evento, Dediane Souza, ressaltou que a parada já é evento fixo no calendário oficial do Estado e pontua a importância da mobilização.

"As ruas são o palco da resistência, dos movimentos sociais. A parada, como evento que mobiliza a cidade, se configura como um evento importante para a gente discutir cidadania, direitos humanos, mas também celebrar o orgulho", destacou.

Entre os objetivos da parada, Souza elenca que está a reivindicação por respeito, direitos, o combate à LBGTfobia, ao fascismo, mas também a expressão do orgulho LGBTQIA+. "Essa Av. Beira Mar hoje é nossa", dispara.

A parada atraiu jovens, casais, crianças, simpatizantes da causa LBGTQIA+, e até turistas. Confira alguns dos registros do evento:

Legenda: Railson Soares e Fabiana Soares, pais de Nicolas (3 anos), levaram o pequeno à parada, acompanhados do amigo da família Anderson Castro Foto: Rafaela Duarte

Legenda: Os turistas de Brasília Fagner Ribeiro, Rafael Moraes, Nonato Ribeiro, Márcia Costa e Letícia Costa aproveitaram a passagem pela Capital cearense e compareceram à parada Foto: Rafaela Duarte

Legenda: Layssa Vitoria, Galvão Tomé, Guilherme Pessoa e Ernandes Alves. Foto: Rafaela Duarte

