Palestra discute uso de tecnologias na educação para a primeira infância

O segundo dia de programação da 3ª Escola de Verão em Inteligência Artificial (Ever) foi aberto na manhã desta sexta-feira (4) chamando a atenção para o uso de mecanismos inovadores no ambiente de aprendizagem na primeira infância. O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, esteve à frente da palestra virtual, cujo tema era "Educação sem distância e o uso das tecnologias para despertar valores".

Igor Queiroz Barroso explicou que o conceito de "educação sem distância" tomou maior proporção na pandemia de Covid-19, quando as redes de ensino precisaram buscar alternativas online para garantir a continuidade do calendário escolar, estando ainda presentes na vida escolar dos alunos para manutenção dos vínculos.

O termo faz referência à necessidade que os educadores tiveram de suprir a ausência das aulas físicas através dos recursos digitais.

"Educação sem distância parece uma categoria mais promissora e carismática do que a educação a distância. Trouxemos essa ideia muito mais para refletir quanto esse tema é precioso para nós", afirmou.

"Organizamos um conjunto de websalas junto aos profissionais de educação dos municípios parceiros, cujo propósito era o cuidado humano e escuta sensível dos educadores. Também dialogamos sobre importância do acompanhamento das famílias e das crianças no contexto das aulas remotas", detalhou.

Estratégias

Uma das ferramentas usadas para diminuir a distância professor-aluno foi o Google ClassRoom, por onde foram ministradas cursos de formação síncronos e assíncronos com professores de Aquiraz, Horizonte e Redenção.

"As capacitações permitiram que professores das sedes dos municípios os mesmos os moradores da zona rural, acessando pelo computador ou celular, tivessem a oportunidade de dar sequência aos seus estudos e à formação continuada em valores humanos, fortalecendo saberes que mais tarde chegariam às crianças".

Além desse recurso, o Instituto Myra Eliane desenvolveu o software EVH Conect, que tem o objetivo de observar o desenvolvimento do programa Valores Humanos na educação infantil e o acompanhamento online dos resultados por parte de coordenadores, diretores e secretários de educação.

"As informações coletadas em cada turno e escola da educação infantil de uma determinada rede de ensino, por exemplo, geram dados em nosso software que apontam se aqueles valores estimulados e trabalhados pedagogicamente pela professora estão sendo fortemente consolidados, se estão em processo de consolidação ou se não estão acontecendo avanços".

Com os dados, o presidente do Instituto garante que a comunidade escolar poderá analisar pontos fortes e os que necessitam de melhorias. Isto impactará na comunicação e tomada de decisões das secretarias municipais de Educação, que poderão detectar a necessidade de formação e treinamentos específicos e a identificação de problemas de aprendizados e valores das crianças.

"Não há tecnologia mais inovadora do que o amor, essa energia vital, fluente e desde sempre em nossas vidas. Uma vez emanada nos faz seguir adiantes, criativos, potentes, inteligentes, dedicados ao próximo e inovadores", finalizou Igor Queiroz Barroso.

Programação

Promovida anualmente pelo Iracema Digital, a Escola de Verão em Inteligência Artificial (Ever) acontece até este sábado (5), em formato virtual, com o tema "Ecossistemas".

A programação é dedicada à apresentação de produtos, resultados de pesquisas e projetos de Inteligência Artificial e inovação em tecnologia da informação e comunicação (TIC) do Ceará. Inclui palestras, debates, pitches e atrações culturais.

O encontro conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará e do Hub Cumbuco.