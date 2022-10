Outubro terá 7 chuvas de meteoros vistas do Ceará; confira datas e como observar

Estrelas cadentes iluminam o céu de uma ponta a outra do calendário de outubro de 2022, que terá 7 chuvas de meteoros vistas do Ceará. Alguns desses fenômenos, vale pontuar, são de menor proporção e podem ser prejudicados pelo brilho da Lua, mas o esforço para a observação pode encantar os olhos.

Além das chuvas de meteoros, que acontecem quando o planeta Terra passa por correntes de detritos que são deixados por cometas e asteroides, o mês também terá outros fenômenos envolvendo a Lua e alguns planetas.

A relação dos eventos astronômicos de outubro foi feita pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) a pedido do Diário do Nordeste. Confira:

Chuva de meteoros Camelopardalids: 6 de outubro

Já no dia 5 de outubro será possível observar o fenômeno, mas a taxa máxima de meteoros acontece no começo do dia 6. Essa será uma ocasião para quem pode dedicar a madrugada para conferir os riscos no céu.

Em Fortaleza, a máxima intensidade da chuva será vista a partir das 4h35 com duração até pouco antes do amanhecer, às 4h54. A chuva de meteoros Camelopardalids estará localizada na constelação de Draco.

Legenda: Essa será uma ocasião para quem pode dedicar a madrugada para conferir os riscos no céu. Foto: Stellarium/Reprodução

Os aplicativos de observação astronômica podem facilitar a localização dos observadores. No caso da Camelopardalids, os meteoros ficam mais visíveis à medida que se aproximam do radiante, que é o ponto mais alto do céu.

Chuva de meteoros Draconídeos: 9 de outubro

Os cearenses podem acompanhar o evento astronômico entre os dias 6 e 10 de outubro, mas o pico da chuva de meteoros Draconídeos será no dia 9 do mês. Ainda assim, um fator pode dificultar: a Lua cheia acontece no mesmo dia.

Nesse caso, os meteoros são ofuscados pelo brilho lunar. E, diferente do que acontece em outros eventos, a chuva de meteoros será vista logo ao anoitecer e o melhor momento para observação, em Fortaleza, segue até 21h32.

Chuva de meteoros Sul Taurid: 10 de outubro

A chuva de meteoros Sul Taurid, ou Táuridas do Sul, permanece entre os dias 10 e 20 de outubro, mas o pico deve acontecer logo no primeiro dia do fenômeno. Posterior à Draconídeos, essa chuva também será prejudicada pela fase cheia da Lua.

Quem estiver em Fortaleza só poderá observar os meteoros a partir de 18h27, mas isso com dificuldade. Localizada na constelação de Cetus, a chuva pode ser melhor vista quando seu ponto radiante estiver acima do horizonte, por volta de 0h.

O melhor momento fica no período antes do amanhecer.

Chuva de meteoros Alfa-Aurigídeas: 11 de outubro

Os riscos no céu cearense também surgem com a chuva de meteoros δ-Aurigid, ativa entre os dias 10 e 14 de outubro. O ápice do fenômeno, no entanto, acontece no dia 11 do mês.

Na Capital, será possível acompanhar a chuva de meteoros a partir de 22h01 de cada noite, porque nesse horário o ponto radiante estará acima do horizonte leste numa localização que facilita a vista. As condições são boas até às 4h52.

Nesse intervalo de tempo, o número de meteoros visíveis vai aumentando quanto mais alto o ponto radiante estiver no céu. O evento astronômico fica localizado na constelação de Auriga, também chamada de Cocheiro.

Chuva de meteoros Geminídeos: 18 de outubro

Localizada na constelação de Gêmeos, a chuva de meteoros Geminídeos fica ativa entre os dias 14 e 27 de outubro, mas a agenda deve ser marcada para o dia 18, quando deve acontecer o pico.

Legenda: A chuva de meteoros Geminídeos fica ativa entre os dias 14 e 27 de outubro Foto: Stellarium/Reprodução

De Fortaleza, a chuva não será vista antes das 22h40, quando seu ponto radiante se eleva acima do horizonte leste. O fenômeno permanece visível até o amanhecer, perto das 4h50. A observação nesse intervalo fica mais fácil devido ao aumento do número de meteoros.

Chuva de meteoros Oriônidas: 21 de outubro

Ativa desde o dia 2 de outubro, a chuva de meteoros Oriônidas colore o céu por mais de um mês e segue até 7 de novembro, mas a atenção especial deve ser sobre o dia 21 de outubro.

Esse fenômeno fica localizado na constelação de Órion, quando o ponto radiante estiver acima do horizonte. A população cearense pode acompanhar o fenômeno após às 22h até às 4h49.

Chuva de meteoros Leonis Minorid: 24 de outubro

O mês encerra com a chuva de meteoros Leonis Minorid, que recebe esse nome por estar localizado na constelação de Leo Minor, entre os dias 19 e 27 de outubro. O ápice, contudo, deve ser no dia 24 do mês.

Esse fenômeno não deve sofrer interferência da Lua, mas será um fenômeno mais difícil de acompanhar devido à baixa quantidade de meteoros no céu. Ainda assim, que estiver no Ceará pode conferir os meteoros entre 2h19 e 4h48.

Outros eventos astronômicos

Além das chuvas de meteoros, o céu de outubro terá alguns fenômenos interessantes para quem tiver o olhar treinado. São aproximações

Conjunção e Aproximação da Lua com Saturno: 5 de outubro

A Lua e o planeta Saturno estarão em conjunção no dia 5 de outubro. Isso acontece quando dois corpos celestes estão posicionados aproximadamente na mesma ascensão reta no céu. Além disso, os astros também ficam numa aproximação aparente.

Por isso, quem olhar para a Lua nesse dia deve ver Saturno como um ponto brilhante próximo. Esse par fica melhor de ser visto por volta de 17h39.

A observação pode ser feita a olho nu, mas os detalhes ficam evidentes com o auxílio de um par de binóculos. Os dois estarão na constelação de Capricórnio.

Mercúrio em dicotomia e em máxima elongação: 9 de outubro

Os termos podem até assustar, mas não é difícil entender o que é dicotomia e máxima elongação — fenômenos de Mercúrio no dia 8 de outubro. Em tópicos:

Dicotomia: acontece quando um astro aparenta estar dividido ao meio, metade visível e a outra não. Mercúrio chegará a sua meia fase no período matutino até este mês.

Maior elongação: aparente afastamento angular de um astro em relação a um ponto.

O melhor momento para a observação será antes do nascer do Sol do dia 9 de outubro, próximo ao horizonte na direção Leste.

Aproximação e Conjunção da Lua com Marte: 15 de outubro

Similar ao que acontece com Saturno no dia 5, Lua e Marte terão aproximação e conjunção no dia 15 de outubro.

De Fortaleza, o evento poderá ser visto no céu a partir do nascer da Lua, às 22h30 no horizonte na direção Leste-Nordeste, e durante toda a noite.

Observações astronômicas

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no interior do Estado por causa da distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros. O Diário do Nordeste elaborou uma lista de apps com várias funções do tipo.

Os fenômenos do mês foram analisados pelo professor Ícaro Moura do Departamento de Física da Uece, além dos membros do Lepa Daiane dos Santos, Salmo de Freitas, Tammyres Magalhães e Thácyla Souza.

