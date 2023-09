Otoch Empreendimentos oferta últimas unidades do Porto Beach com 5 anos de Beach Card

Consolidado como destino turístico no Ceará, o Porto das Dunas é uma das regiões mais valorizadas pelo mercado imobiliário. Além do acesso à praia, o local conta com o complexo Beach Park, o qual atrai muitos visitantes o ano inteiro.

Essas características favorecem empreendimentos imobiliários como o Porto Beach Residence, da Otoch Empreendimentos. Com as últimas unidades à venda, a construtora está ofertando o cartão de acesso ao Beach Park por cinco anos para quem adquirir um dos apartamentos.

“O Porto Beach Residence está localizado vizinho ao Beach Park, inserido em meio a um complexo hoteleiro, sendo um empreendimento imobiliário que oferece a cada comprador e a sua família a adesão gratuita ao Cartão Beach Card, de cinco anos, o qual dá acesso ao Aqua Park do Beach Park”, pontua Jorge Otoch, sócio-diretor.

De acordo com o gestor, o benefício inclui titular, todos os filhos até 24 anos, cônjuge, sogros, pais e, caso tenha filhos com até 12 anos, pode incluir uma babá, sem custo. “Para isso, a babá deve ter no mínimo 16 anos. Tem direito também a um membro extra pagando uma taxa. Aos titulares do contrato, o cartão dá acesso a todos os equipamentos do Aqua Park, além de descontos em produtos e serviços do Beach Park,”, explica.

Legenda: Empreendimento é opção para investidores e para quem busca primeira moradia Foto: Falcão Júnior

Empreendimento de primeira moradia

A proximidade de Fortaleza e o fácil acesso à região tem atraído não apenas quem busca imóveis como 2ª moradia, mas também como escolha de primeira moradia e investidores. “O empreendimento hoje tem moradores permanentes, como pessoas que trabalham em Fortaleza e região, em ‘home office’, e aposentados. Tornando-o uma excelente opção para os investidores, inclusive como uma realidade de geração de renda através de locação por temporada”, destaca Jorge Otoch.

O Porto Beach Residence dispõe de apartamentos de três quartos, com suíte, duas vagas de garagem, lazer completo, piscina com raia de 25m, piscina infantil, prainha, deck com churrasqueira, academia equipada, brinquedoteca, playground, sala de massagem, sauna, restaurante e quadra poliesportiva. O prédio conta com acessibilidade garantida aos três andares de apartamentos por elevadores.

Localizado a apenas 300 metros da praia, o empreendimento lançou ainda campanha por tempo limitado que prevê a entrega de apartamento com móveis fixos. “Os móveis estão instalados nos três quartos, cozinha e banheiros. Há um apartamento modelo no local, para visitação”, afirma o sócio-diretor.

Serviço

Telefone: (85) 3035-3555 Whatsapp: (85) 99290-5775

Instagram: @otochempreendimentos

Facebook: otochempreendimentos/

Site: https://otoch.com/