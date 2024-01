Ótica inova com qualidade e tecnologia em Fortaleza

Com o retorno das aulas e o foco renovado no aprendizado, a escolha de lentes oftálmicas de alta qualidade torna-se essencial. Nesse cenário, a Zeiss Vision Center se destaca como referência no mundo, oferecendo tecnologia de ponta, variedade de produtos e um atendimento diferenciado e padronizado. Em Fortaleza, a empresa conta com três unidades: uma no shopping Iguatemi Bosque, outra na avenida Dom Luís, e a terceira se encontra no Hospital Leiria de Andrade.

O que diferencia o Zeiss Vision Center das demais óticas é a sua abordagem inovadora e tecnológica. Todas as medidas são realizadas de forma digital, garantindo precisão e personalização. “As lojas apresentam padronização de layout e posicionamento de peças, criando um ambiente agradável e funcional. A proximidade com o consumidor é um ponto forte, destacando-se pela agilidade nos negócios e uma entrega mais rápida”, destaca Mark Sampaio, gerente de uma das unidades em Fortaleza.

A seleção criteriosa de armações de marcas e grifes renomadas destaca a preocupação com a qualidade e o estilo. As lojas proporcionam uma experiência sensorial única, com lojas aromatizadas. Todos os consultores de vendas são embaixadores Zeiss, passando por treinamentos especializados para conhecer e servir todos os produtos da loja, mesmo não sendo exclusivamente da marca Zeiss.

Uma iniciativa que chama a atenção é a campanha "Compre um par de lentes Zeiss e ganhe outro", abrangendo todas as lentes da marca, disponível para todas as idades. “A versatilidade da campanha inclui opções como lente incolor e a segunda sendo esporte, ou lente incolor e lente office (para uso de trabalho). Essa promoção está disponível por tempo indeterminado em todas as lojas, reforçando o compromisso do Zeiss Vision Center com a satisfação do cliente”, ressalta o gerente.

A empresa investe em pesquisa, trazendo o que há de mais avançado em tecnologia alemã também para lentes microscópicas, lunetas e câmeras. Todas as lentes passam por um rigoroso processo de análise e divulgação, garantindo produtos que se destacam em desempenho e durabilidade.

A ótica Zeiss Vision Center também conta com tecnologia de lentes próprias para o público infantil. Acesse para mais informações: https://www.miopianainfancia.com.br/

Óptica Zeiss Iguatemi: Piso térreo (L1), próximo ao Pão de Açúcar.

Óptica Zeiss Dom Luís: Av. Dom Luís, 1075 - Loja 03 - Meireles, Fortaleza - CE, 60160-230

Óptica Zeiss Leiria de Andrade: R. Ildefonso Albano, 2071 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60135-000

Instagram: https://www.instagram.com/zeissfortaleza/

Whatsapp: (85) 99196-8200