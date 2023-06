Ótica de Fortaleza oferece armação grátis para os 100 primeiros clientes

As Óticas Boris, empresa com quase 50 anos de mercado, inaugurou uma unidade na avenida Santos Dumont, 1740, loja 5. Para marcar a inauguração, a empresa lança a promoção: na compra do óculos de grau, a loja está oferecendo a armação grátis para os primeiros 100 clientes da nova unidade.

As armações oferecidas na campanha de inauguração, segundo o Sr. Boris, proprietário da empresa, são exclusivamente da marca Dsol. “As Óticas Boris já carregam o DNA do povo cearense, e toda loja que nós abrimos é sempre uma grande alegria”, comemora o Sr. Boris.

A ação celebra o crescimento da marca em Fortaleza. “Essa campanha das armações grátis é uma forma de brindar com nossos clientes mais essa novidade para a nossa marca, que cresce anualmente” afirma o empresário.

Em 2023, a Ótica Boris completa 50 anos de mercado. Quando o assunto é ótica e joalheria, a marca é a mais lembrada pelos cearenses há mais de 14 anos consecutivos, de acordo com a pesquisa Datafolha Top of Mind.

Serviço

Ótica Boris

Endereço: Av. Santos Dumont, 1740 - Loja 5

Contato: (85) 3093.7346 | (85) 9 9260.5527