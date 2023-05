Ônibus com time de futebol sofre acidente em Caucaia com 35 pessoas; pacientes são levados para IJF

Um ônibus fretado por um time de futebol saiu da pista e tombou com 35 passageiros no KM 13 da BR-222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por volta das 8h deste domingo (7). Pelo menos 10 pessoas, feridas de forma leve a grave, foram identificadas no local, conforme as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O coletivo estava no trajeto de Fortaleza à Taíba, praia em São Gonçalo do Amarante, que fica na RMF. As 10 pessoas feridas são encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF), referência no atendimento de traumatologia, na Capital.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes ou a identificação dos passageiros. Também não foi identificado o time de futebol em questão.

Uma equipe do Sistema Verdes Mares foi ao local ainda na manhã deste domingo (7), mas as pessoas já haviam sido retiradas.

O ônibus, com parte das janelas quebradas e com danos na estrutura, foi rebocado por um caminhão. O coletivo tem a indicação de também ser de uso escolar.

Outro acidente com ônibus

Esse é, pelo menos, o segundo acidente com ônibus em estradas cearenses dos últimos dias. Na sexta-feira (5), um ônibus caiu de um viaduto no KM 17 da BR-116, em Itaitinga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Ceará informou há uma vítima em estado grave. Outras 14 pessoas tiveram ferimentos leves.

Há uma estimativa de que o veículo levava 25 passageiros, incluindo quatro crianças e duas gestantes. O motorista ficou preso às ferragens e os bombeiros precisaram realizar cortes no veículo para retirá-lo, conforme o Corpo de Bombeiros.

