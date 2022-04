Ônibus com destino a Fortaleza sofre acidente na BR-122

Um acidente envolvendo ônibus da Expresso Guanabara foi registrado no Interior do Ceará, nesse sábado (2). Há informações que o motorista teria pedido o controle do veículo, o que levou o automóvel a sair da pista e parar próximo a um barranco.

A reportagem apurou junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que não houve feridos. O acidente aconteceu por volta das 7h, no KM 79 da BR-122, entre as cidades de Quixadá e Ibaratema.

Quando os agentes chegaram ao local encontraram apenas o motorista. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também enviou viaturas até o local para se certificar do fato.

De acordo com a Guanabara, o ônibus havia partido de Juazeiro do Norte, com destino a Fortaleza. Os passageiros que estavam no veículo foram transportados até outro automóvel, para seguir viagem.

Legenda: O automóvel chegou a sair da pista Foto: Reprodução

Veja nota da empresa:

"A Guanabara informa que houve um incidente envolvendo um veículo que partiu de Juazeiro do Norte, às 7h, com destino a Fortaleza entre os municípios de Quixadá e Ibaretama neste sábado (2/4). Não houve feridos e a empresa prontamente prestou assistência aos passageiros enviando um veículo para a conclusão da viagem. As causas da ocorrência estão sendo apuradas internamente".

