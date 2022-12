Onde se vacinar contra covid-19 neste sábado (10) e domingo (11) em Fortaleza?

Segundo a Prefeitura, o município de Fortaleza aguarda o envio de novos lotes das vacinas que se encontram com o estoque zerado, são elas:

Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

Pfizer baby para bebês de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias

CoronaVac para crianças de 3 a 4 anos

QUEM PODE SE VACINAR

1° dose: crianças a partir de 6 meses

2° dose: conferir no cartão de vacinação o prazo definido para sua aplicação

3° dose: pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses

4° dose: pessoas acima de 18 anos que receberam a terceira dose há quatro meses

DOCUMENTOS

Adultos e adolescentes: documentos originais de identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou a carteira estudantil.

Imunossuprimidos: devem levar a documentação que comprove a imunossupressão.

Crianças: apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

SÍNDROME GRIPAL

Pessoas com Covid-19 só devem receber a vacina 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos de assintomáticos. Em casos negativos para o coronavírus, mas com quadro de síndrome gripal, o recebimento da vacina deve ocorrer após 48 horas do desaparecimento dos sintomas.

PRIMEIRA A QUARTA DOSE

Público: crianças de 3 a 11 anos, adolescentes, adultos, gestantes, puérperas e idosos

Sábado: Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Shopping Central funciona até às 16h

Domingo: Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy