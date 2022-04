Onça vítima de atropelamento é resgatada em Martinópole; veja vídeo

Uma onça parda foi atropelada nesse sábado (2), por um veículo não identificado, em Martinópole, Interior do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17h30 a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) acionou os militares do batalhão ambiental para resgatar o animal.

O animal foi encontrado caído na estrada e com ferimentos que o impediam de andar. "Ele estava no acostamento da rodovia. Os médicos veterinários fizeram o diagnóstico preliminar e constataram que a onça estava com fraturas nas patas", divulgou a PM.

VEJA IMAGENS DO RESGATE

A onça foi sedada e recebeu os primeiros socorros. Em seguida, foi resgatada e levada ao hospital veterinário de um centro universitário da região, onde permanece em recuperação.

A ação contou com auxílio de PMs do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e médicos veterinários. Não há informações sobre o responsável pelo atropelamento.