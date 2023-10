Observatório Astronômico da Uece terá exibição do Eclipse Solar; saiba como participar

O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), exibira o eclipse anular do sol neste sábado (14), no Observatório Astronômico Otto de Alencar, no campus Itaperi, a partir das 15h.

Na ocasião, o público terá acesso a telescópios e especialistas em astronomia, além de palestras informativas sobre eclipses solares, o sistema solar e suas curiosidades. O Lepa também irá distribuir óculos especiais para a observação do fenômeno.

Veja também

Antonio Carlos Santana vice-coordenador do curso de Física da Uece Este espetáculo celeste incomparável será uma oportunidade única para observar o Sol e a Lua em uma dança cósmica. Durante o eclipse, a Lua se posicionará entre a Terra e o Sol, bloqueando a maior parte da luz solar e evidenciando o anel dourado de fogo no céu, conhecido como Coroa.

O evento é aberto para todas as pessoas, independentemente da idade e nível de conhecimento em astronomia.

Serviço

Observação Eclipse Solar Anular

Quando: sábado (14), a partir das 15h

Onde: Observatório Astronômico Otto de Alencar, Campus do Itaperi, Uece (Av. Dr. Silas Munguba, 1700 - Itaperi)