Observador de aves registra bando de patos sobrevoando Rio Jaguaribe; assista

Um bando de aproximadamente cinco mil patos foi visto sobrevoando o Rio Jaguaribe, no Interior do Ceará. O registro foi feito pelo observador de aves Alan Marcel, 35 anos, no fim de abril. A espécie foi identificada como Biguá, de nome científico Nannopterum brasilianum.

A estimativa da quantidade de aves levou em consideração o tempo de passagem delas, que foi de quase nove minutos. "Nos vídeos que duraram mais de um minuto, conseguimos contar mais de 200 formações passando", disse.

Além disso, ele acrescentou que cada formação em "V" contém cerca de 50 a 60 patos. "Em alguns momentos, as formações ficavam uma por cima das outras por conta da quantidade. Então consideramos que o mínimo é aproximado de cinco mil aves", explicou Alan.

Fenômeno comum

Com cinco anos de experiência na área, o servidor público explicou que o fenômeno é comum, pois as aves sobem o rio diariamente em busca de alimento. Pela manhã, os patos voam contra a corrente do rio saindo de Iguatu até o município de Jucás.

"Elas ficam e dormem em Iguatu, só que quando amanhece o dia e o sol está um pouco alto, elas aproveitam o leito do rio e vão até Jucás. Lá tem uma barragem, com muito peixe. Passam o dia lá, se alimentando e caçando os peixes", disse.

O retorno ocorre por volta das 16h, quando descem o Jaguaribe.

Patos migratórios

Alan Marcel, que começou a fotografar as aves de forma amadora em 2018, está acostumado a ter o olhar atento aos movimentos migratórios no Ceará.

Segundo ele, o Biguá é um pato que costuma permanecer no Ceará durante o período do inverno, ele chega no fim de janeiro e costuma migrar ao fim de junho ou começo de julho.

Entre a metade do ano até o fim, os patos Biguás vão para as regiões sul, sudeste e centro-oeste.